شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: بعض أنواع الجبن نباتي الدهن يصيب الأطفال بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة الجبن نباتى الدهن، لاسيما على الأطفال، قائلا: "الجبن نباتى الدهن، يتكون من زيت النخيل، وهو أردأ أنواع الزيوت، والتي تسبب مرض التوحد".

أضاف فهمي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن حمية مرض التوحد تكون خالية من الجيلوتين ومن الدهون النباتية، متابعا بالقول: "يجب الابتعاد عن الجبن نباتي الدهن، ولا يجب إعطاء الطفل الرضيع أى نوع من منتجات الألبان البقرية قبل أن يتم عمره عاما".