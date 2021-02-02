شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد أخفت عن متطوعي لقاح كورونا خطأ الجرعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات جديدة أن حوالي 1500 من المتطوعين الأوليين في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح أوكسفورد /أسترازينيكا لكورونا تلقوا جرعة خاطئة، لكن لم يتم إبلاغهم بوقوع خطأ بعد اكتشاف الخطأ، بحسب ما نقل موقع "إنسايدر".

وبدلاً من ذلك، قدم الباحثون حادث الجرعات إلى المشاركين في التجربة في رسالة مؤرخة في 8 يونيو كفرصة لباحثي جامعة أكسفورد لمعرفة مدى نجاح اللقاح بجرعات مختلفة وتم توقيع الرسالة من قبل كبير محققي المحاكمة ، أستاذ أكسفورد أندرو جيه بولارد، وتم إرسالها إلى الأشخاص الخاضعين للتجربة.

وذكرت وكالة "رويترز" في 24 ديسمبر الماضي، أنه تم إعطاء المشاركين حوالي نصف جرعة بسبب خطأ قياس من قبل باحثي أكسفورد لكن لم تعترف رسالة بولارد بأي خطأ ، ولم تكشف عن أن الباحثين قد أبلغوا بالفعل المنظمين الطبيين البريطانيين ، الذين طلبوا من أكسفورد إضافة مجموعة اختبار أخرى لتلقي الجرعة الكاملة ، بما يتماشى مع الخطة الأصلية للتجربة ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي خطر على صحة المشاركين في التجربة.

وقال ثلاثة من علماء أخلاقيات البحث العلمي لرويترز إن الرسالة تشير إلى أن الباحثين ربما لم يكونوا شفافين مع المشاركين في التجربة، حيث إنه من المفترض أن يظل المتطوعون في التجارب السريرية على اطلاع تام بأي تغييرات.

قال آرثر إل كابلان، الرئيس المؤسس لقسم الأخلاقيات الطبية في جامعة نيويورك: "إنهم ليسوا واضحين على الإطلاق بشأن ما يجب أن يكونوا واضحين بشأنه - ما الذي يحدث ، وما يعرفونه ، والأساس المنطقي لإجراء مزيد من الأبحاث".

قالت إيما كيف، أستاذة قانون الرعاية الصحية في كلية الحقوق بجامعة دورهام: "إن تقديم اختلاف الجرعات كتغيير مخطط في الدراسة يحتمل أن يكون خرقًا للثقة إذا كانت الجرعات ناتجة في الواقع عن خطأ توضح الرسالة تغيير الجرعات ولكن لا توضح سبب التغيير ".

وقال ستيف بريتشارد المتحدث باسم أوكسفورد لرويترز "مجموعة نصف الجرعة لم تكن مخططة لكننا علمنا مسبقا أن هناك تباينا في قياسات الجرعة وناقشنا ذلك مع المنظمين قبل الجرعات ومتى تمت مراجعة الجرعات. "

وقال بريتشارد أيضًا ، "لم نعلن حدوث خطأ في الجرعات".

اقترح المتحدث بأنه لم يتم ارتكاب أي خطأ يتناقض مع الوثائق التي أصدرتها أكسفورد وشريكتها في اللقاح ، شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca PLC العام الماضي.

في ديسمبر ، ذكرت وكالة رويترز أن "خطة التحليل الإحصائي العالمية" التي أعدتها أوكسفورد / أسترا زينيكا ، بتاريخ 17 نوفمبر ونُشرت لاحقًا في المجلة العلمية The Lancet ، وصفت التناقض في الجرعات بأنه "سوء تقدير للفعالية".

وقالت هيئة البحوث الصحية، وهي وكالة حكومية بريطانية مسؤولة عن الموافقة على الأبحاث الطبية والتأكد من أنها أخلاقية، في بيان إن التغييرات في تصميم الدراسة والرسالة المرسلة إلى المشاركين تمت الموافقة عليها من قبل إحدى لجان الأخلاقيات التابعة لها.

وتلقى لقاح Oxford-AstraZeneca مؤخرًا ترخيصًا للاستخدام في عدد متزايد من البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق عليه، وبدأت في طرح اللقاح في 4 يناير.

خضع اللقاح للتدقيق بسبب خطأ الجرعات في تجربة أكسفورد وندرة البيانات حول فعاليتها لدى كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للفيروس.

في الأسبوع الماضي ، أوصت لجنة اللقاحات الألمانية بوجوب إعطائها فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا ، في حين أن الاتحاد الأوروبي، الذي أجازه يوم الجمعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ، خفض معدل فعاليته المبلغ عنها من 70.4٪ إلى 60٪.

في كلتا الحالتين ، أشارت السلطات إلى نقص البيانات الكافية من التجارب السريرية كما انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة شركة AstraZeneca لخفضها تسليم اللقاحات المخطط لها إلى القارة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقالت الشركة إنها تبذل قصارى جهدها لزيادة الإمدادات.

كانت أوكسفورد قد أبلغت عن نتائج مؤقتة في نوفمبر أظهرت أن معدل الفعالية للأشخاص الخاضعين للتجربة الذين حصلوا عن طريق الخطأ على نصف جرعة وجرعة معززة لاحقة كاملة كانت 90٪ ، وأن معدل أولئك الذين تلقوا جرعتين كاملتين كان 62٪. نتج عن جمع البيانات من نظامي الجرعات فعالية 70.4٪.