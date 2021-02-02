شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: لقاح أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوما من الجرعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة بريطانية، أن لقاح أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوما من الجرعة الأولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوصت دراسة بريطانية بتلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا بعد 3 أشهر من الأولى.

وفى وقت سابق أكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، أن التجارب السريرية لمزيج لقاح "سبوتنيك v" و"أسترازينيكا" ستجرى في السعودية والإمارات وأذربيجان الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن التجارب السريرية على مزيج اللقاحين يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في أذربيجان والإمارات، وربما بعد ذلك بقليل في السعودية.