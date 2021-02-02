شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دراسة تثبت فعالية لقاح سبوتنيك v الروسى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتقادات التي وجهت العام الماضي لإطلاقه مبكرًا، فإن لقاح سبوتنيك SputnikVالروسي فعال بنسبة 91.6% ضد فيروس كورونا المصحوب بأعراض، و100% فعال ضد الأمراض الشديدة والمتوسطة، وفقًا لتحليل مؤقت لنتائج تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.

وقال الموقع، نُشرت النتائج الأولية في مجلة The Lancet اليوم الثلاثاء، وتستند إلى البيانات التي تم جمعها من 19866 مشاركًا، منهم ثلاثة أرباع (14964) تلقوا جرعتين من اللقاح وربع (4902) حصلوا على دواء وهمي.

تم تأكيد 16 حالة من حالات كورونا المصحوبة بأعراض في مجموعة اللقاح بعد 21 يومًا من تلقي المشاركين جرعة اللقاح الأولى، تم العثور على 62 حالة في مجموعة الدواء الوهمي، ما يعادل فعالية بنسبة 91.6%.

شملت التجربة 2.144 شخصًا فوق سن الستين، وكشف تحليل فرعي أجري على هذه المجموعة أن اللقاح كان جيد التحمل وله فعالية مماثلة بنسبة 91.8%، قام الفريق أيضًا بتحليل فعالية اللقاح ضد مرض كورونا الشديد والمتوسط، وبعد 21 يومًا من الجرعة الأولى، لم يتم الإبلاغ عن حالات شديدة أو متوسطة في المجموعة التي تم تلقيحها، بينما تم الإبلاغ عن 20 حالة في المجموعة الثانية.

كانت المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالتطعيم نادرة أيضًا، أقل من 0.2٪ لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، معظم الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها كانت جانبية خفيفة، مثل الألم في موقع الحقن، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وانخفاض مستويات الطاقة، وفقًا للدراسة.

يشمل التحليل فقط الحالات المصحوبة بأعراض لفيروس كورونا، ومع ذلك، لاحظ المؤلفون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا غير المصحوب بأعراض، وانتقاله، ومدة الحماية التي قد تستمر.

كانت غالبية المشاركين في التجربة من البيض أيضًا، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج عبر المجموعات الأخرى.

وقال الموقع، إن التجربة مستمرة أيضًا وتهدف إلى مشاركة ما مجموعه 40.000 مشارك.

وقالت الدكتورة إينا في دولجيكوفا، المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة، إن التحليل يشير إلى أن اللقاح يتمتع "بفاعلية عالية، وقدرة مناعية، ومظهر جيد للتحمل لدى المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر".

تعمل الدكتورة إينا دولجيكوفا في مركز Gamaleya الوطني لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا، والذي طور اللقاح.

خضع الأشخاص في التجربة لاختبارات PCR لفيروس كورونا عندما حصلوا على الجرعة الثانية، حيث يتم اجراء اختبارًا إضافيًا إذا أبلغوا عن أعراض عدوى في الجهاز التنفسي.

وأشار التقرير، إن لقاح سبوتنيك Sputnik V هو لقاح ثنائي الجرعات من ناقلات الفيروسات الغدية باستخدام نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية لكل جرعة، مع تناول الجرعة الثانية بفاصل 21 يومًا.

وأكد التقرير، إنه مع هذا النوع من اللقاح، يتم تغيير الفيروس الغدي بحيث يمكنه توصيل قطعة من المادة الوراثية من الفيروس الذي يسبب كورونا إلى الجسم والحصول على الخلايا للتعبير عن الارتفاع الموجود في الفيروس والحث على الاستجابة المناعية، يقول المؤلفون إن استخدام ناقل مختلف للفيروسات الغدية للتلقيح المعزز قد يساعد في خلق استجابة مناعية أقوى.

قال العلماء، إن إحدى مزايا لقاح سبوتنيكv هي أنه لا يحتاج إلى تخزينه ونقله في درجات حرارة شديدة البرودة، يحتاج Sputnik V فقط إلى التبريد العادى، وتكلفته 10 دولارات للجرعة، وفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

أوضح جوليان تانج، عالم الفيروسات الإكلينيكي في جامعة ليستر، "هذه إضافة مفيدة للبيانات المنشورة حول فعالية لقاح كورونا، موضحا أن "متوسط المتابعة كان 48 يومًا من الجرعة الأولى، وبالتالي لا يمكن للدراسة تقييم المدة الكاملة للحماية".

تم تمويل إنتاج اللقاح من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، المسؤول أيضًا عن بيعه عالميًا.

وأشار التقرير، إلى أنه تم الموافقة على اللقاح بالفعل في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والأراضي الفلسطينية، تم حتى الآن إعطاءسبوتنيك Sputnik V لأكثر من 2 مليون شخص حول العالم.

تعرضت روسيا لانتقادات من الأوساط العلمية العام الماضي عندما وافقت على لقاح سبوتنيك Sputnik V لفيروس كورونا، للاستخدام العام في أغسطس، قبل اكتمال تجارب المرحلة الثالثة الحاسمة.

وقال تانج: "على الرغم من الشكوك السابقة بشأن الطريقة التي تم بها طرح لقاح سبوتنيكv الروسي على نطاق أوسع، قبل بيانات تجريبية كافية من المرحلة 3، فإن هذا النهج مبرر إلى حد ما الآن.

وقالت شبكة CNN الإخبارية، إن نتائج تجربة اللقاح تأتي سريعة مع ارتفاع معدلات الإصابة في المناطق التي توفر فيها التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

أضاف ألكسندر إدواردز، الأستاذ المشارك في التكنولوجيا الطبية الحيوية في كلية ريدنج للصيدلة، جامعة ريدينج، إن "التصنيع قد يظل عنق الزجاجة لشهور مقبلة، لذلك كلما توفر المزيد من اللقاحات، كان ذلك أفضل للصحة العالمية".