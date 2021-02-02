شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بريطانيون يطالبون بإضافة أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مجموعة من 140 طبيباً كبير المسئولين الطبيين ببريطانيا لتوسيع قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لتشمل إضافة: سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى القائمة الرسمية لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى يقوم المصابون بهذه الأعراض بعزل أنفسهم فورا قبل نقلهم العدوى لغيرهم.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية حددت هيئة الصحة البريطانية ثلاث علامات منذرة فقط من المرض، هي الحمى والسعال أو فقدان الطعم والرائحة، لكن منظمة الصحة العالمية والمسئولين في الولايات المتحدة يتعرفون على أعراض أخرى أقل شيوعًا مثل آلام العضلات والإسهال، وهو ما دفع مجموعة من 140 طبيب أسرة في لندن لتوسيع عدد الأعراض المعروفة.

وأكدوا أن العديد من المرضى الذين يعانون من علامات أكثر اعتدالًا لم يفكروا حتى في احتمال إصابتهم بالفيروس ولم يعزلوا أنفسهم عندما يكونون معديين، ويضيف الأطباء أنه يجب عليهم تشجيع المرضى على إجراء اختبار عند الشعور بهذه الأعراض، حيث إن الاختبار متاح فقط لأولئك الذين يعانون من الأعراض الثلاثة المعروفة.

قاد الدكتور أليكس سوهال ، الطبيب العام في تاور هامليتس والمحاضر السريري الفخري في جامعة كوين ماري ، الرسالة إلى المجلة الطبية البريطانية، مشددا على ضرورة إضافه الأعراض الأخرى مثل سيلان الأنف ، والتهاب الحلق ، وبحة في الصوت ، وآلام في العضلات ، وإرهاق وصداع كعلامات للإصابة بفيروس كورونا.

ما هي أكثر أعراض كورونا فيروس شيوعًا؟

إعياء، صداع الراس، فقدان حاسة الشم، السعال المستمر، التهاب الحلق، حمى، ضيق في التنفس، فقدان الشهية، الم البطن، صوت أجش، اسهال، التعب الشديد، هذيان.