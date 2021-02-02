شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكى: العدوى مرة أخرى بكورونا ممكنة فى ظل انتشار سلالات متحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، قد تعود العدوى مرة أخرى لهم إذا أصبحت السلالات الجديدة مهيمنة على دول العالم، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وحدد خبراء الصحة 3 متغيرات على الأقل من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي نشأت في المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، بينما انخفض متوسط معدل الحالات في الولايات المتحدة مؤخرًا، يشعر المسئولون بالقلق من أن هذه المتغيرات يمكن أن تغذي طفرة أخرى.

قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن خبراء الصحة في جنوب إفريقيا، رأوا أن البديل هناك لديه معدل مرتفع من الإصابة مرة أخرى لدرجة أن العدوى السابقة لا يبدو أنها تحمي الناس.

يأمل الخبراء، أن يؤدي تكثيف توزيع اللقاحات إلى تخفيف مخاطر المتغيرات الجديدة التي تغذي طفرة أخرى عبر الولايات المتحدة، على الرغم من أن اللقاحات الحالية لا تقدم نفس المستوى من الحماية ضد المتغيرات، إلا أنها يمكن أن تحمي من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة، كما يمكن للقاح أيضًا أن يمنع المتغيرات من أن تصبح أكثر هيمنة.

وأضاف فاوتشي، لا يمكن للفيروسات أن تتحور إذا لم تتكاثر، وإذا أوقفت تكاثرها عن طريق التطعيم على نطاق واسع وعدم إعطاء الفيروس مجالًا مفتوحًا للاستمرار في الاستجابة للضغوط التي تضعها عليه، فلن تحصل على طفرات، مؤكدا، "أنت بحاجة إلى التطعيم عندما يصبح متاحًا في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد."