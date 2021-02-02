تونس تنتظر 4 ملايين جرعة "مجانية" من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، الثلاثاء، إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية للقاحات كورونا.

وأشار مهدي إلى أن بلاده تتوقع تسلم الجرعات من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ومقره جنيف، اعتباراً من منتصف فبراير/شباط.



وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.



وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، السبت، إن تونس أصبحت ثالث دولة أفريقية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا.

وسجلت تونس حتى الإثنين 210045 إصابة و6802 حالة وفاة.