مصر تتسلم أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إن البلاد تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الحكومة تقارير وسائل الإعلام المحلية التي ذكرت أن الشحنة وصلت يوم الأحد.



وذكرت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة أن مصر أبرمت عقداً للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مع الهند، لكن بيان الحكومة لم يذكر شيئا عن حجم العقد.

وتسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول الشحنة الأولى من اللقاح، الذي طورته شركة سينوفارم الصينية للأدوية، وبدأت يوم 24 يناير/كانون الثاني تحصين الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني.

الوضع الوبائي في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، عن خروج 471 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى تسجيل 541 حالة إصابة جديدة ووفاة 44 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.