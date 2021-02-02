تنزانيا لن تواجه كورونا باللقاح.. وتكشف الخطة البديلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة التنزانية دوروثي جواجيما أنه ليس لدى بلادها أي خطط لاستيراد لقاح لمواجهة مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "سيتزين" التنزانية التي تصدر في العاصمة دار السلام عن الوزيرة قولها إن الوزارة لديها إجراءاتها الخاصة بها لتلقي الأدوية ولا تفعل ذلك إلا بعد رضاها عن المنتج.



وعن خططها البديلة، أضافت الوزيرة في التصريحات التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل بشأن عدد من العلاجات ضد المرض باستخدام المواد الطبيعية.

وذكرت "بلومبرج" أن الاتحاد الأفريقي يخطط لتنسيق توزيع اللقاحات عبر القارة وليس من الواضح ما إذا كانت تنزانيا سوف تشارك في جهود تحصين شعبها.

وتابعت أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لا تنشر معلومات عن تفشي المرض وأن رئيسها جون ماجوفولي حذر المواطنين من اللقاحات.