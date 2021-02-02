لقاح سبوتنيك يدمر كوفيد-19.. روسيا تربح رهان كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد الانتقادات التي وجهت العام الماضي لإطلاقه مبكراً، أثبت لقاح سبوتنيك 5 الروسي أن نسبة فاعليته 91.6٪ ضد "كوفيد-19" المصحوب بأعراض.

ووفقاً لموقع "سي إن إن" الأمريكي، فاللقاح الروسي الذي سمي على اسم قمر صناعي من الحقبة السوفيتية "Sputnik V"، فعال بنسبة 100% ضد الأمراض الشديدة والمتوسطة، وذلك بناءً على تحليل مؤقت لنتائج تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح.

جاءت النتائج الأولية في مجلة The Lancet الطبية، الثلاثاء، التي استندت على بيانات جمعت من 19866 مشاركاً منهم (14964) تلقوا جرعتين من اللقاح، و(4902) حصلوا على دواء وهمي بفاصل 21 يوماً.





وقال العلماء إنه منذ بدء التجربة في موسكو، سجلت 16 حالة مصابة بأعراض الفيروس التاجي بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الروسي، فيما أبلغ عن 62 حالة في مجموعة الدواء الوهمي.

الأمر الذي أظهر أن نظام الجرعتين من اللقاح الروسي، كان فعالاً بنسبة 91.6٪ ضد أعراض "كوفيد-19".

كما شملت التجربة 2،144 شخصاً فوق سن الـ60، وكشف تحليل فرعي أجري على هذه المجموعة أن اللقاح كان جيد التحمل وله فعالية مماثلة بنسبة 91.8٪.

حلل الفريق البحثي أيضاً فعالية اللقاح ضد مرض "كوفيد-19" الشديد والمتوسط الحالة، وبعد 21 يوماً من الجرعة الأولى، لم يتم الإبلاغ عن حالات شديدة أو متوسطة في المجموعة التي تم تلقيحها، بينما أبلغ عن 20 حالة في المجموعة الثانية.

كانت النتائج الخطيرة نادرة أيضاً ولم يتم اعتبار أي منها مرتبطاً بالتطعيم، فوفقاً للدراسة، غالبية الآثار الجانبية التي أبلغ عنها كانت خفيفة، مثل الألم في مكان الحقن، وأعراض تشبه الأنفلونزا، وانخفاض في مستويات الطاقة.

يشمل التحليل فقط حالات Covid-19 المصحوبة بأعراض، ويلاحظ المؤلفون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم فعالية اللقاح ضد Covid-19 غير المصحوب بأعراض، وانتقاله، ومدة الحماية التي قد تستمر.

وكان غالبية المشاركين في التجربة من أصحاب البشرة البيضاء أيضاً، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج على أصحاب البشرات الأخرى، لذا فالتجربة مستمرة أيضاً وتهدف إلى مشاركة نحو 40 ألف مشارك.

وقالت الدكتورة إينا في دولجيكوفا، المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة، إن التحليل يشير إلى أن اللقاح يتمتع بفاعلية عالية، وقدرة مناعية، ودرجة جيدة للتحمل لدى المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فيما فوق.





في هذا التحليل، خضع الأشخاص في التجربة لاختبارات PCR Covid-19 عندما حصلوا على الجرعة الثانية، كما أُجري اختباراً إضافياً للذين أبلغوا عن أعراض عدوى في الجهاز التنفسي.

لقاح Sputnik V هو لقاح ثنائي الجرعات من ناقلات الفيروسات الغدية باستخدام نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية لكل جرعة، مع تناول جرعات على بُعد 21 يوماً على حدة.

مع هذا النوع من اللقاح، يتم تغيير الفيروس الغدي بحيث يمكنه توصيل ونقل قطعة من المادة الوراثية من الفيروس المسبب لـ Covid-19 إلى الجسم والحصول على الخلايا للتعبير عن الارتفاع الموجود في الفيروس وتحفيز الاستجابة المناعية.

فهو نهج مشابه للقاحات التي طورتها شركتي AstraZeneca البريطانية السويدية متعددة الجنسيات وJohnson & Johnson الأمريكية متعددة الجنسيات.

وقال مؤلفو الدراسة إن استخدام ناقل مختلف للفيروسات الغدية للتلقيح المعزز، يقلل من خطر تطوير الجهاز المناعي لمقاومة الناقل الأولي، لذا قد يساعد على خلق استجابة مناعية أقوى.

يتمتع لقاح Sputnik V بميزة إمكانية تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية بدلاً من ظروف أقل بكثير من درجة التجمد المطلوبة لبعض اللقاحات الأخرى، وتكلفته 10 دولارات للجرعة الواحدة، وفقاً لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي مول إنتاج اللقاح والمسؤول عن بيعه عالمياً.





تمت الموافقة على اللقاح الروسي بالفعل في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا وفلسطين.

وحتى الآن، حقن أكثر من 2 مليون شخص حول العالم بلقاح Sputnik V الروسي.

يذكر أن روسيا تعرضت لانتقادات من الدوائر العلمية العام الماضي عندما وافقت على Sputnik V للاستخدام العام في أغسطس/آب الماضي، وذلك قبل اكتمال تجارب المرحلة الـ3 الحاسمة.