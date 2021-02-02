دور رعاية المسنين الأيرلندية تستحوذ على نصف وفيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمعت لجنة الصحة البرلمانية في أيرلندا، الثلاثاء، إلى إفادة بأن ما يقرب من نصف الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أيرلندا كانت في دور رعاية المسنين.

وقالت كاثلين ماكليلان، المسؤولة في وزارة الصحة الأيرلندية، للمشرعين إن "1543 شخصا لقوا حتفهم إثر إصابتهم بـ"كوفيد-19" في دور رعاية المسنين، وكان 369 منهم في الشهر الماضي".



وسجلت أيرلندا 3317 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد"، تم تسجيل ثلثها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومن بين ما يقرب من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها منذ أول اختبار إيجابي قبل عام تقريبا، تم تسجيل أكثر من النصف الشهر الماضي، عندما كانت أيرلندا تسجل لبعض الوقت أكبر عدد من الحالات لكل مليون مقارنة بأي دولة في أوروبا.



وقالت إيفون أونيل، المسؤولة في إدارة الخدمات الصحية الحكومية، للجنة إن من بين إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في "أماكن الخدمات الصحية"، والتي تشمل المستشفيات، تم تسجيل أكثر من 80 % من الوفيات "في دور رعاية المسنين".