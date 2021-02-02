زيادة ملحوظة بأعداد حالات كورونا النشطة في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد حالات فيروس كورونا المستجد المؤكدة والنشطة والحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 310 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 375 حالة حرجة.



كما تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360110 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 52176 فحصا مخبريا.

ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.