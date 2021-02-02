دراسة: فاعلية لقاح روسيا ضد كورونا بلغت 91.6%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة، أن لقاح "سبوتنيك في" الذى أنتجته روسيا فعال بنسبة 91.6 % ضد مرض (كوفيد–19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق دراسة نشرت في المجلة الطبية الدورية "ذا لانسيت" الثلاثاء.



وتأتي النتيجة التي تمت مراجعتها من جانب باحثين نظراء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجراها في العاصمة الروسية موسكو "معهد الجمالية" لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الروسى، وهو الهيئة التي طورت اللقاح.



وبالنسبة للدراسة، تم إعطاء 19866 متطوعا إما جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" أو دواء وهمي.

وقد واصل ما مجموعه 16 شخصًا في مجموعة اللقاحات إظهار أعراض مرض "كوفيد – 19" وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

أما فى المجموعة التى تلقت الدواء الوهمي، فقد بلغ هذا الرقم 62 شخصا.

ونشرت النتائج بعد أيام من عرض روسيا على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك في" وسط نقص في اللقاحات الأخرى في التكتل الأوروبي.