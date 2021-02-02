شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يشخص الأطباء مرض التوحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد هو إعاقة فى النمو يمكن أن تسبب تحديات اجتماعية وتواصلية وسلوكية كبيرة، وقد يتواصل الأشخاص المصابون بالتوحد ويتفاعلون ويتصرفون ويتعلمون بطرق تختلف عن معظم الأشخاص الآخرين، وقد يكون تشخيص اضطراب طيف التوحد (ASD) صعبًا نظرًا لعدم وجود اختبار طبى، مثل فحص الدم، لتشخيص الاضطراب لكن ينظر الأطباء إلى تاريخ وسلوك نمو الطفل لإجراء التشخيص.

ووفقاً لموقع "مراكز الوقاية من الأمراض" الأمريكى "CDC" يمكن أحيانًا اكتشاف التوحد فى عمر 18 شهرًا أو أقل، وبحلول سن الثانية، وقد لا يتلقى العديد من الأطفال تشخيصًا نهائيًا حتى يكبروا، حيث لا يتم تشخيص بعض الأشخاص حتى يصبحوا مراهقين أو بالغين، ويعنى هذا التأخير أن الأطفال المصابين بالتوحد قد لا يحصلون على المساعدة المبكرة التى يحتاجونها.

أعراض مرض التوحد

يمكن أن تشمل العلامات المبكرة لاضطراب طيف التوحد، على سبيل المثال لا الحصر

- تجنب التواصل بالعين

- قلة الاهتمام بالأطفال الآخرين أو القائمين على رعايتهم،

- عرض محدود للغة (على سبيل المثال وجود كلمات أقل من أقرانه أو صعوبة في استخدام الكلمات للتواصل)

- الانزعاج من التغييرات الطفيفة فى الروتين.

عندما يصبح الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد مراهقين وشبابًا، فقد يواجهون صعوبات فى تنمية الصداقات والحفاظ عليها، والتواصل مع أقرانهم والبالغين، أو فهم السلوكيات المتوقعة فى المدرسة أو فى العمل.

وقد يلفت انتباه الأطباء أيضًا أن مرضى التوحد لديهم حالات متزامنة مثل اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط أو اضطراب الوسواس القهري أو القلق أو الاكتئاب أو اضطراب السلوك.

ومن المهم مراقبة وفحص وتقييم وتشخيص الأطفال المصابين بالتوحد فى أقرب وقت ممكن للتأكد من حصول الأطفال على الخدمات والدعم الذى يحتاجون إليه لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وهناك عدة خطوات فى هذه العملية.

المراقبة التنموية

مراقبة النمو كيف ينمو طفلك ويتغير بمرور الوقت وما إذا كان طفلك يفى بالمعالم التنموية النموذجية فى اللعب والتعلم والتحدث والتصرف والتحرك.

فحص النمو

فحص النمو يلقى نظرة فاحصة على كيفية تطور طفلك سيحصل طفلك على اختبار موجز، أو ستكمل استبيانًا عن طفلك.

الأدوات المستخدمة فى الفحص التنموى والسلوكى هى استبيانات رسمية أو قوائم مراجعة تستند إلى الأبحاث التي تطرح أسئلة حول نمو الطفل ، بما في ذلك اللغة والحركة والتفكير والسلوك والعواطف.

يمكن للطبيب أو الممرضة إجراء فحص النمو، وأيضًا بواسطة متخصصين آخرين في الرعاية الصحية أو المجتمع أو المدارس.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بإجراء فحص تنموي وسلوكي لجميع الأطفال خلال زيارات رعاية الأطفال المنتظمة في هذه الأعمار:

9 أشهر

18 شهرا

30 شهرا

بالإضافة إلى ذلك، توصى بأن يتم فحص جميع الأطفال على وجه التحديد من أجل التوحد أثناء زيارات طبيب الأطفال المنتظمة في عمر:

18 شهرا

24 شهرا

قد تكون هناك حاجة إلى فحص إضافى إذا كان الطفل معرضًا لخطر كبير للإصابة باضطراب طيف التوحد (على سبيل المثال ، وجود أخت أو أخ أو فرد آخر من العائلة مصاب باضطراب طيف التوحد) أو في حالة وجود سلوكيات مرتبطة أحيانًا بالتوحد.

إذا كان طفلك معرضًا لخطر أكبر للإصابة بمشاكل فى النمو بسبب الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو المخاطر البيئية مثل التعرض للرصاص أو عوامل أخرى، فقد يناقش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا إجراء فحص إضافي. إذا كان الطفل يعاني من مشكلة صحية طويلة الأمد أو حالة تم تشخيصها، فيجب أن يخضع الطفل لمراقبة النمو والفحص في جميع مجالات النمو، تمامًا مثل أولئك الذين ليس لديهم احتياجات رعاية صحية خاصة.