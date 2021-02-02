"الصحة المصرية" عن كورونا: الجينات في بلدنا قوية.. ونسبة الشباب أكبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان بمصر، إنّ الجينات المصرية تتحمل الفيروسات لما تحمله من مناعة.

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال تصريحات تلفزيوينة: "لا يجب إغفال العائل، والفيروس، والبيئة، خاصة أن نسبة الشباب في مصر أكبر، والسن في فيروس كورونا عليه عامل كبير". أما البيئة فهي مختصة بطبيعة البيئة في مصر والنظام الصحي والعلاجي والقرارات المتخذة".

وتابعت: "الانسجام بين المؤسسات كان واضحا، وحرصنا على تحديث البروتوكول أولا بأول وكان كل ذلك من عوامل زيادة نسب الشفاء".

وأوضحت أنّه جار تغيير بروتكولات العلاج وفقا لبعض المعايير، بينها وجود معلومات طبية مبنية على دليل تستلزم إجراء هذا التغيير، لكن لا يكون كاملا، إذ يشمل بعض الأجزاء والمراحل.