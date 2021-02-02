كورونا يضرب نصف سكان نيودلهي.. المدينة تتجه لمناعة القطيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة، أن أكثر من نصف سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا، وأصبحت لديهم أجسام مضادة.

وقال وزير الصحة في نيودلهي ساتيندرا جاين للصحفيين إنه تم جمع عينات 28 ألف مواطن من أجل الدراسة الخامسة بشأن الأمصال في العاصمة الهندية، في الفترة من 15 حتى 23 كانون الثاني/يناير الماضي.



وأضاف جاين أن البيانات أظهرت أن المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة، تتجه نحو مناعة القطيع، حينما تصبح أغلبية السكان لديهم مناعة من المرض، ما يؤدي إلى بطء انتشاره، محذرا من أن يتخلى المواطنون عن حذرهم.

وتابع: "هذه خامس دراسة من نوعها تتم في دلهي، وجرى اكتشاف أجسام مضادة لدى 56.13 % من السكان".

وأضاف أن "الدراسة الأخيرة خلصت إلى أن 25 إلى 26% لديهم أجسام مضادة. ما يعني أن دلهي تتجه نحو مناعة القطيع. حالات الاصابة تتراجع إلى أقل من 200 يوميا. ولكني أطالب المواطنين بعدم التخلي عن الحذر. التزموا بارتداء الكمامات".

وسجلت دلهي رسميا 635 ألفا و 257 حالة إصابة بالفيروس، أي نحو أكثر من 3% من تعداد سكانها، ويشير الفريق إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض.

وينقسم خبراء الصحة بشأن مناعة القطيع، حيث يقول البعض إنها مسألة وقت قبل أن يصبح لدى المواطنين مناعة القطيع، في حين يقول المتشككون إن برنامج التطعيم الفعال أمر ضروري لوقف تفشي الفيروس.

وكانت الهند قد بدأت برنامج تطعيم في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف تطعيم 300 مليون مواطن بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل.