أمور تريدها الحامل من زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - زوجتك حامل؟ أنت مسؤول أيضاً، وعليك تحمّل هذه المسؤولية في أول فترة الحمل، تابع معنا أيها الزوج، أهم ما يمكن أن تفعله لزوجتك الحامل. الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء، يدل الآباء على ما تفكر به الحامل، عبر نصائح خرج بها من متابعات مريضاته.

د. مصطفى الدم

1. ثقف نفسك

ثقف نفسك

هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى العناية بها عندما تكون زوجتك حاملاً، لذا اقرأ عادات الطعام أو الملابس أو الأشياء الأكثر خطورة مثل تناول المكملات الغذائية وغثيان الصباح؛ حتى تتمكن من دعم زوجتك.

2. ساعدها إذا كانت تعاني من غثيان الصباح

غثيان الصباح

شجعها وقف بجانبها واجعلها تشعر بدعمك. خصص لها مكانًا للراحة؛ حتى تتمكن من الاسترخاء كلما أصابها غثيان الصباح.

3 – استجب لطلباتها

استجب لطلباتها

ستكون هناك تحولات عاطفية ومزاجية طبيعية، لذا عليك أن تتحلى بالصبر عندما تمر زوجتك بهذه التغييرات. واستجب لطلباتها بلطف. هذا سيجعلها تشعر بالامتنان تجاهك.

4. شجعها وادعمها

شجعها

فترة الحمل هي فترة تقلبات عديدة، فهي سعيدة ومتحمسة من ناحية؛ من ناحية أخرى، تنتابها الشكوك والخوف. من المهم أن تشجعها، وتذكرها أنك معها ولا داعي للقلق.

5. كن مرنًا

لا تدع العمل يأخذك منها

حاول جدولة اجتماعاتك غير الرسمية مع الأصدقاء وفقًا لاحتياجات زوجتك، ولا تتردد في طلب ساعات عمل مرنة بين الحين والآخر؛ حتى تتمكن من قضاء الوقت معها. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون موجوداً من أجلها عندما تحتاج إليك.

6. اطبخ معها

اطبخ معها

شاركها في المطبخ واصنع الأطباق معها. ستقدر هذه التصرف منك مما يجعلها مرتاحة وأكثر هدوءًا. لا تتردد في تولي المهمة بشكل كامل أيضًا!

7. كن معها

كن معها

غالبًا ما يُقترح على النساء الحوامل أن يأخذن قسطًا من الراحة وعدم إجهاد أنفسهن؛ لأن معظمهن يذهبن إلى وطنهن أو بلدتهن لأنه مكان آمن. على الرغم من أهمية ذلك، احرص على الاتصال الدائم بها إن أمكن، وحاول ألا تسمح لها بالذهاب قبل الشهر الثامن.

8. خطط معها

اختر الاسم معها

ضع خططًا مع زوجتك وناقش كل الأشياء المهمة للولادة، سيشجعها ذلك ويذكرها بأنكما مشتركان بالفعل في هذا الأمر معًا. هذا هو الوقت المناسب أيضًا لبدء التفكير في أسماء لطفلك.



9. تحمل المسؤوليات

ساعدها

ساعدها في الأشياء الصغيرة التي قد تحتاج إلى مساعدة فيها، ولكن أيضًا قم ببعض المجهود من دون أن تضطر إلى قول ذلك. سيجعلها هذا هادئة وسعيدة.

10. كن مستمعاً جيداً

كن مستمعاً

استمع إلى شكاوى زوجتك حول الألم وعدم الراحة ، حول الرغبة الشديدة في تغيير جسدها. إن إعطاءها أذنًا صاغية سيجعلها سعيدة حقًا لأنها ستكون قادرة على التعبير عن إحباطها والتفكير بعقلانية.



11 - ساعدها في الأعمال المنزلية

ساعدها

فهو منزلك بقدر ما هو منزلها - لقد حان الوقت لرعايته! إن حمل طفل ليس بالمهمة السهلة. فمن المهم أن تتشاركا المسؤوليات على الأقل.

12. قم بزيارة الطبيب معها

تابع حالتها الصحية

زيارة الطبيب يمكن أن تكون مرهقة إذا كانت هناك مضاعفات ، ويجب ألا تترك زوجتك تواجهها بمفردها. عندما تحدد زوجتك موعدًا مع الطبيب.

13. استعد لولادتها

تعرّف على حقيبة الولادة

تأكد من أنك جاهز عندما تحتاج إليك، تعرّف على مكان حقيبة الولادة، واقرأ عن الحفاضات ، وكيفية لف الطفل ، وكيفية جعل الطفل يتدشن، والأشياء الأخرى الضرورية لتربية الأطفال بشكل جيد. أظهر دائمًا دعمك.

14. راقب طعامها وشربها

راقب طعامها

اجعل من مسؤوليتك معرفة ما تحتاجه لتحافظ على صحتها وصحة طفلها. في أي وقت يجب أن تأخذ مكملاتها؟ هل تأكل الطعام المناسب في الوقت المناسب؟ ما الذي عليها ألا تأكله؟ ما الذي تشتهيه؟ ما هو الطعام الجيد للطفل؟ هل تشرب ما يكفي من الماء؟ تأكد من حصولك على إجابات لكل هذه الأسئلة خلال فترة حمل زوجتك ، فصحتها مهمة.

15. اجعلها تشعر بأنها مميزة

صورها



حاول أن تجعلها تشعر بأنها جميلة، يمكنك تجربة جلسة التصوير الخاصة بالأمومة لتجعلها تشعر بأنها مميزة. عندما يعتني الزوج بزوجته أثناء الحمل، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نظرتها إلى نفسها.