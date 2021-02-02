كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - جدول المحتوى 1.فوائد تناول المكسرات خلال فترة الحمل

2.اعتبارات مهمة لتناول الحامل المكسرات

3.توصيات من الخبراء لتناول الحامل المكسرات

فوائد تناول المكسرات كثيرة فهل أنت من بين أولئك الذين يحبون تناول المكسرات من وقت لآخر؟ قد يكون للمكسرات الكثير من الفوائد الصحية؛ ومع ذلك فهو يعتبر أيضاً من مسببات الحساسية الشائعة، خاصة أثناء الحمل، قد تؤدي المكسرات إلى آثار جانبية معينة، رغم فوائدها العديدة ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون؛ لتعرفنا فوائد تناول المكسرات خلال فترة الحمل.

1.فوائد تناول المكسرات خلال فترة الحمل

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تعتبر ضرورية بشكل خاص أثناء الحمل. يجب أن تستهلك النساء الحوامل 5 أونصات من البروتين يومياً. تحتوي أونصة واحدة من الجوز على 2 أونصة من البروتين حسب وزارة الزراعة الأميركية.

فيما يلي بعض الحقائق عن المكسرات:

المكسرات مصدر غني بفيتامين ب، هـ.

المعادن الأساسية مثل الفوسفور والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم والنحاس موجودة أيضاً بكميات كبيرة ضرورية للنمو السليم للجنين.

المكسرات مصدر جيد للدهون.

يجب أن يتم تخزين المكسرات المقشرة في حاويات محكمة الإغلاق أو في الثلاجة لضمان عدم فسادها.

تحتوي المكسرات المحمصة في الزيت على سعرات حرارية غير ضرورية وكمية عالية من البروتين.

المكسرات عندما تحمص طعمها جيد، لكنها تقلل من محتوى العناصر الغذائية.

المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والجوز غنية بالدهون وهي مصادر جيدة للمعادن والفيتامينات.

يمكن أن تكون المكسرات خياراً جيداً عندما نبحث عن خيارات وجبات خفيفة صحية.

تقول الدكتورة روتشي جوبتا، التي تعمل في شيكاغو بكلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرج، إن النساء الحوامل يجب أن تدمجن المكسرات في وجباتهن الغذائية؛ لأنها مصدر جيد للبروتين وحمض الفوليك. تساعد هذه العناصر الغذائية الأساسية على منع عيوب الأنبوب المحايدة بالإضافة إلى حساسية الجوز عند الأطفال.

2.اعتبارات مهمة لتناول الحامل المكسرات

الحمل

قرأت للتو أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد طفلك. في الوقت نفسه، فإن فرص إصابة طفلك بالحساسية من المكسرات أو الإصابة بمشاكل مثل الربو شائعة مع زيادة استهلاك المكسرات أثناء الحمل.

كل ما يزيد ضار. هذا ينطبق على المكسرات أيضاً.

من المحتمل أن يصاب الأطفال بالحساسية من البيض أو الحليب، إذا تناولت الأمهات المكسرات أثناء الحمل المبكر.

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Allergy and Clinical Immunology (أكتوبر (تشرين الأول) 2010)، إذا كنت تتناول المكسرات يومياً أثناء الحمل، فهناك احتمال أن يصاب طفلك بالربو مقارنة بالأمهات اللواتي لم يتناولن المكسرات على الإطلاق.

3.توصيات من الخبراء لتناول المكسرات خلال فترة الحمل

تناول الحامل المكسرات

تقول الباحثة الرئيسية في دراسات الربو ساسكيا ويلرس إنه لا يكفي أن توصي المرأة الحامل بتجنب تناول المكسرات عندما تكون حاملاً.

في حالة انتشار الربو في عائلتك، تجنبي تناول المكسرات أثناء الحمل؛ لأن الطفل في رحمك قد طور بالفعل مخاطر هذه الظروف.

يقول ويلرز أيضاً: «من الممكن أن تنتقل المواد المسببة للحساسية الموجودة في المكسرات إلى الجنين في الرحم، مما يزيد من خطر التحسس وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بهذه الحالة».

كما تنصح وكالة معايير الغذاء الأمهات الحوامل اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الحساسية بتجنب تناول المكسرات أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية أيضاً.

الكلمة الأخيرة