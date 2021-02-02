ضيق التنفس أثناء النوم ينذر بمشاكل خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 21 دقيقة

توقف التنفس أثناء النوم لا يستمر لفترات طويلة، بل فترة قصيرة تحدث عادةً بسبب انسداد المسالك الهوائية، ومن أهم أسباب ضيق التنفس عند النوم، اضطراب الهلع، الشخير، التهابات الجهاز التنفسي، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ضغط الطعام في معدتك، حيث يقوم بالضغط على الحجاب الحاجز، البدانة الشديدة، لأن الوزن الزائد يضع الضغط على الرئتين والحجاب الحاجز وكذلك قد يؤدي ارتداء ملابس ضيقة إلى الشعور السابق أو وجود حالة طبية طارئة، حيث أن جميع أنواع قصور القلب يمكن أن تسبب ضيق في التنفس.

وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس أثناء الاستلقاء المعروف طبياً باسم “ضيق التنفس الاضطجاعي” يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بمشاكل القلب أو الرئة.

وأوضحت المؤسسة أن ضيق النفس الاضطجاعي يحدث بسبب زيادة توزيع الدم للدورة الدموية الصغرى أثناء الاضطجاع، مشيرة إلى أنه غالباً ما يكون أحد أعراض قصور البطين الأيسر أو وذمة الرئة.

وقد يحدث ضيق النفس الاضطجاعي أيضاً لدى مرضى الربو والتهاب القصبات المزمن، كما أنه يهاجم الأشخاص، الذين يعانون من انقطاع النفس النومي وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من اضطراب الهلع، فضلاً عن أنه يرتبط بمرض الكبد متعدد الكيسات. وبالإضافة إلى ذلك، يعد ضيق النفس “الاضطجاعي” إحدى العلامات الدالة على ضعف الحجاب الحاجز.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ضيق النفسي وعلاجه في الوقت المناسب.