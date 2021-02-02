اللب الأبيض.. فوائد صحية مذهلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - يحرص الكثيرون على تناول اللب الأبيض للتسلية، وبالرغم من ذلك فإنه له الكثير من الفوائد المتعددة غير المتوقعة التي تجعل منه غذاء صحيا يقي من الأمراض المختلفة.

فوائد اللب الأبيض لمرضى السكري

أكدت الدراسات أن اللب الأبيض يساعد على التقليل من نسبة السكر بالدم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم، والذي له دور في السيطرة على مرض السكري.

كما أن اللب الأبيض يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين بالدم إضافة إلى أنه يحتوي فيتامين ب المركب وهو من الفيتامينات الهامة التي تساعد على حماية الأعصاب الطرفية من الالتهابات الناتجة عن مرض السكري.

فوائد اللب الأبيض للضغط

أشارت الدراسات الحديثة وفق ما ذكره موقع “health line “أن اللب الأبيض له القدرة على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، حيث أنه غني بالبوتاسيوم والبيتا كاروتين والتي تعتبر من العناصر المهمة للضغط، وللحفاظ على صحة القلب وتقوية عضلة القلب.

فوائد اللب الأبيض للبروستات

يساعد تناول اللب الأبيض على التقليل من أعراض تضخم البروستات الحميد، وهذا نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والماغنسيوم، فضلا على وجود نسبة كبيرة من الفسفور والزنك.

اللب الأبيض يحتوي على مركبات الفيتوسيترولات وهي المركبات الفعالة في علاج تضخم البروستات، فضلا على أنه يساعد على تهدئة الالتهابات التى تصيب البروستاتا ويقي من تعرضه إلى السرطان.

فوائد اللب الأبيض للحامل

بفضل العناصر الغذائية المتعددة التي توجد في اللب الأبيض، فإنه يعد مهم للمرأة الحامل، حيث أنه يساعد على الحفاظ على صحة الجنين وحمايته من الإصابة بالتشوهات الخلقية، وهذا نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك.

يساعد على الوقاية من بعض الأعراض الجانبية التي تتعرض إليها الحامل، ومنها الأنيميا وفقر الدم حيث أنه يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء، فضلا على أنه يساعد على الوقاية من الإمساك وارتفاع ضغط الدم واكتئاب الحمل.

فوائد اللب الأبيض للرجيم

فوائد اللب الأبيض للرجيم

يحتوي على العناصر الغذائية الهامة ومن أهمها الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على فقدان الوزن.

يمد الجسم بحوالي 1.5 جرام من البروتين مما يساعد على التقليل من الوزن الزائد.

حتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والتي تساعد على حرق الدهون بالجسم.

يحفز عملية الأيض بالجسم وهذا له دور في الرجيم وانقاص الوزن.

يحتوي اللب الأبيض على حمض الكلوروجينيك والذي يعد من مضادات الأكسدة التي لها دور في التقليل من السكر بالدم مما يساعد على إنقاص الوزن.

يساعد اللب الأبيض على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي لها دور في مساعدة الجسم على الرجيم، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.