شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات تقود الجسم للكشف عن مشاكله الصحية وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبوح الجسم بأسراره ومشاكله الصحية كلما شعر بالألم مؤكدًا الحكمة الشهيرة التي تقول إن جسد الإنسان له نوع خاص من الذكاء، وذلك عندما يقوم بإرسال إشارات معينة تؤكد أن الجسم يعانى من مشكلة صحية.

عندما تشعر بالصداع المستمر، تذهب إلى الطبيب وتكتشف أنك تعاني من مشكلات في فقرات العنق، وهناك أفعال نقوم بها يوميا تتسبب في مشاكل جسيمة منها الجلوس الخاطئ ،والنظر في الهاتف أثناء المشى

ونشرBrightside تقرير رصد بعض الأفعال التي يترتب عليها مشكلات بالجسم وكيفية علاجها



الجلوس أمام الكمبيوتر

الجلوس بوضع خاطئ أمام الكمبيوتر:

معظم الأعمال تحتاج حاليا لقضاء وقت طويل أمام الكمبيوتر بسبب العمل المكتبى أو الدراسة، وغالبا جميعنا نجلس بظهر منحنِ وكتف مشدود.. وكل ذلك يؤدي إلى المعاناة من آلام الظهر والرقبة مع الكتفين، هذه الحالة تجعل الرقبة في حالة مشدودة لساعات. ويمكن التغلب على ذلك في جعل كتفيك في حالة استرخاء وظهرك يستند بشكل كامل إلى الكرسي، ولا يجب أن تجعل قدميك معلقة في الهواء... احرص على أن تجعل شاشة الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك على نفس مستوى بصرك حتى لا تجعل رقبتك في وضعية غير مريحة.



حمل الأشياء

حني الظهر عند إزالة الأشياء من الأرض:

عندما تلتقط شيئا ثقيلا من الأرض دون التدريب على الوضعية الصحيحة لهذا الالتقاط، فقد تؤدى هذه الحركة الخاطئة إلى إصابات خطيرة في فقرات الظهر، إلى جانب ذلك فإن من أهم العوامل التي يجب أن تأخذها في اعتبارك هو أن تحرص دائما على عدم ثني ظهرك أو خصرك حين تقوم بأي مجهود كبير. والطريقة الصحيحة لرفع الأشياء هي أن تبسط قدميك وتثني ركبتيك كما لو أنك ستجلس القرفصاء، وقم بشد عضلات بطنك، حين تمسك بالشيء الذي ستقوم برفعه اجعله قريبا إلى جسدك قدرالإمكان، مع الاحتفاظ بظهرك مفرودا، تلك الطريقة ستحميك من حدوث التواءات في العمود الفقري بسبب رفع الأشياء الثقيلة.



حمل حقيبة الظهر

حمل حقيبة الظهر على كتف واحد:

حين تحمل حقيبة الظهر الخاصة بك على كتف واحد فإن جسدك يقوم بتركيز اتزان الشيء المحمول على الجذع من هذه الناحية فقط، لذا فإن هذ الفعل قد يسبب التواءات وآلام في الرقبة خاصة إذا كان ما نحمله ذا وزن ثقيل، أو إذا لم نتبادل الحمل بين الكتفين من وقت لآخر. وتبادل الحمل بين كتفيك بشكل مستمر، إن كنت تحمل حقيبة ظهر فعليك أن تضع الأشياء الثقيلة في أسفل الحقيبة والأشياء الأخف وزنا في الأعلى.



النظر فى الهاتف أثناء المشى

النظر في الهاتف أثناء المشي:

أصبحت عادة لدى كثير من الناس أن يركزوا أعينهم على الهاتف أثناء المشي سواءً في البيت أو الشارع،

بسبب انعدام الانتباه إلى الطريق الذي يسير فيه فإنك إذا رأيت نفسك وأنت تسير بهذه الوضعية ستلاحظ انحناء الظهر والرقبة،وتزايد الوقت في هذه الوضعية قد يعرض العمود الفقرى للتآكل والإجهاد الذى يسبب بدوره فقدان التوازن وآلام المفاصل

أما عن كيفية الاحتفاظ بالوضعية السليمة فإنه يجب عليك أن تقوم ببعض التمارين الرياضية التي تقوي عضلات الظهر والبطن... أيضا المحافظة على وزن صحي هي مفتاح لتجنب مشكلات الظهر، حاول أن تتجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي وغير المريحة، واحرص دائما على أن تجعل كل الأشياء التي تنظر إليها أو تستخدمها على ارتفاع يتناسب مع طولك وبصرك.