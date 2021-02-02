شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا طويلة المدى تؤثر على الأطفال بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أعراض كورونا طويلة المدى تؤثر على الأطفال، وفقا لورقة بحثية نشرت على موقع medRxiv .



آثار كورونا الطويلة

أوضحت الدراسة أنه على خلاف الزعم بأن استمرار أعراض كورونا الطويلة Long COVID '' بين البالغين فقط، إلا أنه من المحتمل أيضًا أن يكون تأثيركورونا الطويل على الأطفال كبيرًا ومستمرا.

فقد تم الإبلاغ عن إصابة الأطفال المصابين بـ كورونا، في حالات نادرة، بأمراض جهازية، بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS)، وهنا تصبح العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والدماغ والكلى والجلد والعينين والأمعاء، ملتهبة، عادةً بعد كورونا المعتدل. في حين أن الموت غير شائع في هذه الحالة، إلا أن حوالي 70 ٪ من الحالات قد تتطلب رعاية مركزة.

تفاصيل الدراسة

حلل البحث الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل والذين تلقوا تشخيصًا لـ كورونا في مركز واحد، ولم تشمل الدراسة أولئك الذين يعانون من أعراض إعاقة شديدة، وجاءت البيانات الصحية للأطفال من مقدمي الرعاية وتم التقاطها في استبيان أنشأته مجموعة دراسة Long COVID ISARIC.

أجريت جميع المقابلات بين 1 سبتمبر و1 يناير، وتم تصنيفهم إلى أعراض وغير مصحوبة بأعراض (بناءً على المرحلة الحادة من العدوى)، وكذلك وفقًا لمتطلبات العلاج في المستشفة، ثم تم إجراء تصنيف نهائي بناءً على الوقت من تشخيص كورونا إلى وقت المقابلة.

بلغ عدد الأطفال في الدراسة 129طفلا، تم تشخيصهم جميعًا بين مارس ونوفمبر 2020 ، بمتوسط ​​عمر 11 عامًا، وكان عدد الذكور والإناث متساويين تقريبًا، وشملت المضاعفات الفورية حدوث MIS في ثلاثة من الأطفال، بينما أصيب اثنان بالتهاب عضلة القلب.

استمرار الأعراض

من المجموعة ، تعافى حوالي 42 ٪ تمامًا، وضمن المجموعة، تم الإبلاغ عن 53 ٪ من الأطفال لديهم عرض واحد أو أكثر بعد 120 يومًا أو أكثر بعد التشخيص، بما يتناسب مع تشخيص كورونا الطويل. اللافت للنظر أن 36٪ منهم عانوا من عرض أوعرضين في وقت التقييم، و 23٪ كان لديهم ثلاثة أعراض أو أكثر.

عند تقييم الشدة، تم الإبلاغ عن الأرق في حوالي خمسهم، بينما اشتكى 15 ٪ من أعراض الجهاز التنفسي، وشملت هذه ضيق الصدروالألم. اشتكى حوالي 12٪ من احتقان الأنف، بينما يعاني 10٪ من كل منهم من التعب وصعوبة التركيز وآلام العضلات، وحوالي 7 ٪ يعانون من آلام المفاصل. كما تكرر حدوث الصداع والخفقان.

كانت هذه الأعراض أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يعانون من أعراض مرضية أو كانوا بحاجة إلى دخول المستشفى مع COVID-19. ومن المثيرللاهتمام، أنه تم العثورعليها أيضًا في الأطفال الذين يعانون من مرض بدون أعراض.

تكشف هذه الدراسة الرائدة عن وجود كورونا طويلة الأمد لدى الأطفال وكذلك البالغين حيث أن أكثر من نصف الأطفال استمرت أعراضهم بعد 120 يومًا أو أكثر من الإصابة ، وفي 68 طفلاً في هذه المجموعة ، ظهرت أعراض حادة بنسبة 43 ٪ بما يكفي لإزعاجهم أو إعاقة أنشطتهم اليومية.

أجريت الدراسة في مركز واحد، مع حالات قليلة فقط من الأطفال، ومع ذلك، يخطط المحققون لمواصلة تقييمهم حتى 24 شهرًا من التشخيص. يعتزمون أيضًا تضمين عناصر تحكم من أسرة الأطفال المشاركين ، سواء مع أو بدون تاريخ كورونا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستمر تسبب في حدوث أكثر من مائة مليون إصابة مسجلة، مع أكثر من 2.23 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.