شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأدوية التايلاندية تستعد للموافقة على لقاح جونسون آند جونسون لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول صحى تايلاندى، اليوم الثلاثاء، إن شركة جونسون آند جونسون تسعى للحصول على موافقة تايلاند على لقاح كورونا، يجعل الطلب لقاح جونسونJ & J ذو الجرعة الواحدة هو لقاح كورونا الثالث لطلب التسجيل لدى هيئة الأغذية والأدوية التايلاندية (FDA) بعد طلبات من استرازينيكا AztraZeneca و China سينوفاك الصينية Sinovac Biotech.

وفي الشهر الماضى منحت هيئة الأغذية والأدوية فى تايلاند اعتمادًا طارئًا لمدة عام واحد لاستيراد لقاح أسترازينيكا AstraZeneca.

وقال سوراتشوكي تانجويوات، نائب الأمين العام لهيئة الأغذية والأدوية التايلاندى، إن شركة جونسون آند جونسون J&J بدأت عملية طلب لقاحها أواخر الشهر الماضي، لكن توقيت أى موافقة سيعتمد على موعد تقديم الشركة لجميع المستندات المطلوبة، مضيفا، "يمكننا المضى قدمًا فى الموافقة فى غضون 30 يومًا بعد تقديم جميع المستندات".

وأضافت، السلطات الصحية التايلاندية، في وقت سابق، إن أول 50 ألف جرعة من اللقاح المستورد من استرازينيكا AztraZeneca و200 ألف جرعة من سينوفاك Sinovac الصينية ستصل في فبراير، على الرغم من أن لقاح سينوفاك Sinovac لم يقدم جميع المستندات المطلوبة للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية التايلاندية.

وقالت الحكومة إنها تسير على الطريق الصحيح للتلقيح الجماعي ابتداء من يونيو، باستخدام 61 مليون جرعة محلية الصنع من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، مدعومة بإمدادات محدودة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca المستورد ومليوني جرعة من لقاح سينوفاك Sinovac لفيروس كورونا الذى سيتم إعطاؤه فى وقت سابق.

وأبلغت تايلاند عن 836 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 26 يومًا، وهو أصغر مريض على الإطلاق، حسبما قالت فرقة العمل الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.

كما أبلغت البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 20454 إصابة و 79 حالة وفاة.