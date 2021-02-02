شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لأدوية السكر تقليل معدل الوفيات لدى مرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لوباء فيروس كورونا تأثير كبير على مجموعات فرعية معينة من السكان، مع وجود عوامل خطر ملحوظة مثل مرض السكرى والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتقدم العمر، وتصف دراسة جديدة أجراها باحثون فى الصين والولايات المتحدة، تقريرًا موجزًا ​​عن تأثيرات أدوية سكر الدم شائعة الاستخدام على نتائج كورونا فى مرضى السكرى.

وهناك إجماع على أن الاستجابة المناعية المبالغ فيها تكمن وراء تطور كورونا إلى مراحل خطيرة وحرجة، يحدث نتيجة الإطلاق غير المنضبط لمستويات عالية من الوسائط الالتهابية أو السيتوكينات فى الأنسجة، ما يتسبب فى تلف التهابى لأعضاء متعددة، وبالتالى وجود ما يُعرف باسم "عاصفة السيتوكين".



دواء للسكرى ووفيات كورونا

ووفقا دراسة نشرت على موقع "researchgate" أظهرت أن مرضى السكري الذين يستخدمون الميتفورمين مع فيروس كورونا لديهم احتمالات أقل للوفاة بنسبة 44%، وعند تعديلها لمتغيرات مثل الموقع الجغرافي ووقت الاستخدام، سواء في المستشفى أو في وقت سابق، تم تخفيض الاحتمالات أكثر بنسبة 60%.

الميتفورمين من بين أدوية الخط الأول الأكثر استخدامًا لمرض السكري، وعلى الرغم من خمس تجارب سريرية جارية، لا يزال من غير الواضح أن هذا الدواء له آثار مفيدة أو ضارة بشكل واضح على نتيجة كورونا، إلا أنه بالرغم من أن التجارب أظهرت أنه قد لا يحمي مرضى السكر من الإصابة بـ فيروس كورونا، لكن يمكن أن يمنع فشل الأعضاء وتليف الرئة الثانوى للالتهاب الرئوى فى هؤلاء المرضى المصابين بـ بكورونا.

وأظهرت دراسة أخرى أنه يمكن أن يقلل من معدلات الإصابة بـ كورونا بين مرضى السكري.

وعلى الرغم من هذه النتائج الأولية، لا يزال الكثير غير معروف، وتهدف الدراسة الحالية إلى فهم كيفية تأثير هذه الأدوية على معدل الوفيات والنتائج المركبة لـ COVID-19 لدى مرضى السكري.

وعلى الرغم من أن الفوائد الإجمالية للميتفورمين كانت أكثر وضوحًا في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة ، وجد الباحثون أن الاستخدام المنزلي للميتفورمين من قبل النساء المصابات بكورونا مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات، ربما عن طريق مسار تعديل الالتهاب.

وأظهرت الدراسة أن الأدوية أو تركيبات الأدوية الأخرى، مثل السلفونيل يوريا والجلينيدات ، تفتقر إلى أي دليل على فاعلية النتائج لدى مرضى السكري الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن دراسات جماعية سابقة أشارت إلى أن استخدام أدوية سكر الدم على المدى الطويل كان مرتبطًا بانخفاض معدل وفيات COVID-19 لدى مرضى السكري

بينما تشير الدراسات فى المختبر إلى أن أدوية سكر الدم الأخرى لها تأثيرات مفيدة نظرية (أو في المختبر) في الأشخاص المصابين بمرض السكري من COVID-19، فإن ندرة البيانات تمنع أى استنتاجات جوهرية، وكان للميتفورمين أيضًا تأثير ضئيل على النتائج المركبة.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بالنسبة للميتفورمين ، فإن البيانات غير متجانسة إلى حد كبير ، وبالتالي ينبغي تطبيق النتائج بحذر.