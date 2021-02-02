شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض شحنات لقاحات كورونا من فايزر وموديرنا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على طلب المزيد من جرعات لقاح كورونا لزيادة الإمدادات الأمريكية خلال هذا الصيف، ولكن قبل حدوث ذلك، يجب على شركتي فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna الوفاء بالتزاماتهما بموجب عقود التوريد الفيدرالية الأصلية الخاصة بهما.

وكل شركة مسؤولة عن إمداد حكومة الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول 31 مارس، وعلى الرغم من أن الشركتين ستحتاجان إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الأسبوعية التي تطلقها للحكومة للوصول إلى هذه الأهداف، فقد أحرزت شركة Moderna تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضى.

وخصصت الحكومة الفيدرالية 5.8 مليون جرعة من موديرنا إلى الولايات هذا الأسبوع ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا 1.5 مليون جرعة أكثر من 4.3 مليون قدمتها الشركة في الأسبوع السابق - بزيادة حوالي 35٪.

وفي الوقت نفسه ، زادت جرعات Pfizer بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي - 70000 جرعة ، أو أقل من 2٪ - ليصبح المجموع 4.4 مليون جرعة لقاح هذا الأسبوع.

قال آندي سلافيت ، مستشار البيت الأبيض بشأن استجابة كورونا: "بالأمس ، أعلنا عن زيادة بنسبة 16٪ في تدفق الإمدادات إلى الولايات كل أسبوع للأسابيع الثلاثة المقبلة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة أسبوعيًا. هذه أخبار جيدة".

ما لم يقله، لكنه واضح من بيانات التخصيص، هو أن معظم الزيادة الأخيرة في العرض كانت بسبب جرعات موديرنا الإضافية.

وقال سلافيت "تلتزم شركتا فايزر ومودرنا بتقديم إجمالي 200 مليون جرعة بنهاية مارس، يأتي معظمها في نهاية الربع". "لذلك سوف تتسارع."

هذا مهم لأنه إذا استمرت شركة Moderna في إصدار 5.8 مليون جرعة أسبوعيًا، فستكون قد أصدرت 85 مليون جرعة فقط بحلول نهاية شهر مارس.

وإذا استمرت شركة Pfizer في إطلاق 4.4 مليون جرعة أسبوعيًا ، فستكون قد أصدرت 72 مليون جرعة فقط بحلول نهاية شهر مارس. (يشمل هذا الجرعات التي تم الإفراج عنها بالفعل حيث تم ترخيص كلا اللقاحين من قبل إدارة الغذاء والدواء في ديسمبر).

لا يعني الإفراج عن الإمدادات للحكومة الفيدرالية أن الجرعات تمر فعليًا بين أيدي المسؤولين الفيدراليين بل يعني أن الشركات أبلغت الحكومة أن هذه هي الجرعات الأولى التي ستقدمها للأسبوع التالي والجرعات الثانية التي ستقدمها بعد أسابيع قليلة من ذلك.