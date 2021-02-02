شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سلالة كورونا الجنوب إفريقية بولاية ميريلاند الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لاري هوجان حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية أن الولاية أكدت حالة إصابة بمتغير فيروس كورونا الذى تم اكتشافه في البداية في جنوب إفريقيا، ويطبلق عليه البديل B.1.351 وطالب المواطنين بالحد من انتقال العدوى من خلال ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات وغسل اليدين. وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وقال مكتب الحاكم، إنه تم تأكيد الحالة في شخص بالغ لم يذكر اسمه من بالتيمور وليس له سجل سفر بالخارج، مما يشير إلى أن البديل من المحتمل أن ينتشر في المجتمع الأمريكى.

من ناحية أخرى يبدو أن ولاية ميريلاند تتراجع تدريجياً من شتاء مضطرب من حيث عدد الحالات، عندما تجاوزت الإصابات اليومية 3700 في 4 ديسمبر ومرة أخرى في 8 يناير و9 يناير، وفقًا لبيانات الولاية. سجلت ولاية أقل من 2000 حالة يومية في 31 يناير و1 فبراير، وبلغ معدل الإيجابية على مستوى الولاية 5.61 ٪ ، مع إجمالي الحالات المؤكدة حوالي 355600 وحوالي 7000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الجديد.

جدير بالذكر أن سلالة الفيروس كورونا التي تم اكتشافها في البداية في جنوب إفريقيا ليست هي السلالة المتحولة الوحيدة التي من المحتمل أن تنتشر داخل ولاية ميريلاند، أعلن مكتب الحاكم عن حالتين مؤكدتين لسلالة بريطانية شديدة القابلية للانتقال في 12 يناير الماضى، وقد ارتفع هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى ثماني حالات على الأقل، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).