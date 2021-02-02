شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق اختبارا لمتابعة سلالة كورونا الجنوب أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المملكة المتحدة ما يسمى بـ"اختبار الطفرة" فى عدد من المواقع، حيث تم العثور على حالات إضافية لمتغير فيروس كورونا الجنوب أفريقى فى بريطانيا، وقالت الحكومة، فى بيان بشأن مواقع الاختبار الإضافية إن عددًا صغيرًا من الحالات التى تم تحديدها من خلال المراقبة المكثفة لا يمكن إرجاعها إلى السفر الدولى، وفقا لتقرير نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وأضاف التقرير أنه يتم حاليا عزل جميع الحالات ذاتيًا وتتبع الاتصال جاريًا، كما يجرى تشجيع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين يعيشون فى العديد من الأحياء الموجودة فى شرق إنجلترا ولندن والشمال الغربى والجنوب الشرقى وغرب ميدلاندز على إجراء الاختبار بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا.

وأوضح التقرير أن الحكومة نشرت وحدات متنقلة تقدم اختبارات PCR للمقيمين الذين يتعين عليهم مغادرة منازلهم بسبب العمل أو لأسباب أساسية أخرى، كما أن السلطات المحلية مجهزة أيضا لتوفير مجموعات اختبار منزلية إضافية.

وقال مات هانكوك، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية إنه من الضرورى أن نبذل قصارى جهدنا لوقف انتقال هذا النوع، وأنا أحث بشدة الجميع فى هذه المناطق على إجراء الاختبار، سواء كانت لديهم أعراض أم لا، موضحا أن أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس بما فى ذلك المتغيرات الجديدة هى البقاء فى المنزل واتباع القيود المفروضة، حتى يتم تطعيم المزيد من الناس.

وأضاف هانكوك أن المملكة المتحدة رائدة عالميًا فى علم جينوم فيروس كورونا، ولهذا السبب، تمكنا من تحديد سلالات جديدة من الفيروس واتخاذ إجراءات حاسمة، ونواصل مراقبة المتغيرات الجديدة عن كثب، هنا وفى جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى خدمة الاختبار المكثفة بالفعل، فإننا نجعل قدرة اختبار الطفرة متاحا للمناطق المتأثرة.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أعلنت أنه تم تقديم اللقاح للمقيمين فى كل دار رعاية مؤهلة فى جميع أنحاء إنجلترا، بإجمالى نحو 10 آلافحالة، وشهدت المملكة المتحدة أكثر من 3.8 مليون حالة إصابة بالمرض وأكثر من 106360 حالة وفاة.