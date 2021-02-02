شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فيروس كورونا لم يتسبب فى فاة مريض مسن بكاليفورنيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب مأمور مقاطعة بلاسر بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن المسئولين استبعدوا أن يكون التطعيم ضد فيروس كورونا هو سبب وفاة عامل الرعاية الصحية البالغ من العمر 64 عامًا في 21 يناير الماضى بعد عدة ساعات من تلقي لقاح مضاد لكورونا، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال مكتب الصحة في المقاطعة إن التحقيق "الذي أجريناه بين أن المريض المتوفى لم يتم تشخيصه مؤخرًا بفيروس كورونا فحسب، بل كان يعاني أيضًا من مشاكل صحية أساسية، وكان يظهر عليه أعراض المرض في الوقت الذي تم فيه تلقي اللقاح المضاد لكورونا".

أضاف مكتب الصحة: أن الرجل بدأ يشكو من آثار جانبية في غضون 10 دقائق من التطعيم، كما تم الإعلان سابقًا عن إصابة الرجل بالفيروس في أواخر ديسمبر الماضى، ولقد حددت الفحوصات السريرية والنتائج المعملية أن لقاح فيروس كورونا قد تم استبعاده كعامل مساهم في وفاة الفرد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرجل قد تلقى لقاح مودرنا أو فايزر.

قد أعلن مكتب شرطة مقاطعة بلاسر بولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخراً، وفاة مواطن أمريكى بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو فى الأصل مصاب بالفيروس منذ أواخر ديسمبر الماضى.

جدير بالذكر أن اللقاحات تسبب آثارا جانبية ، مثل الحمى والقشعريرة والتعب والصداع والألم في موقع الحقن ، لكن هذه علامات طبيعية على أن الجسم يبني الحماية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ردود الفعل التحسسية الخطيرة من اللقاح "نادرة للغاية" ، ويؤكد خبراء الصحة أن مخاطر مرض فيروس كورونا تفوق بكثير مخاطر أي آثار جانبية من اللقاح.

وتأتي هذه الأنباء بعد وفاة رجل آخر في كاليفورنيا، وهو تيم زوك الذى يعمل فني الأشعة السينية ويبلغ من من العمر 60 عامًا ، والذي توفي بعد أربعة أيام من تلقيه جرعة فايزر الثانية، وأكد قاضي التحقيق في مقاطعة أورانج سابقًا أنه يحقق في أسباب الوفاة.