شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: توزيع 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، إنه تم إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث البيانات التي تتبعها شبكة أخبار بلومبرج Bloomberg ، حيث يأتي هذا العدد بعد شهرين فقط من الموافقة الطارئة على لقاحات كورونا.

وقالت الشبكة الإخبارية بلومبرج، في المجموع، تم إعطاء أكثر من 101 مليون جرعة في 64 دولة حول العالم، تستمر وتيرة التطعيم في الزيادة، حيث بلغ متوسط أحدث معدل حوالي 4.25 مليون جرعة في اليوم، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

في الولايات المتحدة، تلقى الأمريكيون الآن جرعة واحدة على الأقل، تم إعطاء حوالي 32.8 مليون جرعة، بمعدل 1.34 مليون جرعة في اليوم.

لقاحات في جميع أنحاء أمريكا..

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم إعطاء 10.0 جرعات لكل 100 شخص، وتم إعطاء 66 % من الجرعات التي تم تسليمها إلى الولايات

وقال موقع بلومبرج، تم توزيع الجرعات الأولى من لقاحات كورونا حتى أوائل شهر يناير في المقام الأول بالمستشفيات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية المؤسسية، ستعتمد المرحلة التالية بشكل أكبر على الصيدليات والعيادات الصحية، والأماكن التي تُعطى فيها اللقاحات بشكل أكثر تقليدية وستوسع مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على الحقن، تقوم بعض الولايات بتحويل الملاعب الرياضية والمتنزهات إلى مراكز تطعيم جماعية.

وأضاف الموقع، في محاولة لتسريع التطعيمات بعد إطلاق صارم، بدأت الحكومة الأمريكية في 12 يناير في تشجيع الولايات على البدء في تحصين جميع السكان الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، بالإضافة إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر والذين يعانون من حالات طبية معينة، من شأن هذا التوجيه أن يفتح اللقاحات لما يصل إلى أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة، أكثر مما يمكن أن يدعمه الإمداد الحالي من اللقاحات.

قالت الولايات المتحدة انها ستقوم بتوفير لقاحات فايزر Pfizer و BioNTech، بالإضافة إلى جرعات موديرنا Moderna، موضحة إنها ستوفر المزيد من اللقاحات من أجل زيادة التطعيمات، يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع، أكمل ما لا يقل عن 6.08 مليون شخص نظام التطعيم بجرعتين.

جهد عالمي لوقف كورونا..

تم الآن السماح باستخدام لقاح فايزر Pfizer-BioNTech في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وبدأت حملات التطعيم في 64 دولة على الأقل، تم العثور على هذه الجرعات من موديرنا لتقليل عدوى فيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين. وأشار الموقع إلى أن لقاح شركة استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد حصل على أول ترخيص رئيسي، من المملكة المتحدة، في 30 ديسمبر، كما حصلت بلدان أخرى على السبق في التطعيمات، وافقت الصين وروسيا على اللقاحات الخاصة بهما في يوليو وأغسطس، قبل أن يتم اختبارهما بالكامل، منذ ذلك الحين، قامت هذه البلدان بتوزيع ملايين الجرعات، على الرغم من أنها توفر تحديثات أقل تواترا عن التقدم الذي تحرزه.

مع بدء حملة التلقيح العالمية، عانت البلدان من عدم المساواة في الحصول على اللقاحات ودرجات متفاوتة من الكفاءة في الحصول على اللقاحات واعطائها للناس، إن معدل براءة إسرائيل يقزم جهود الدول الأخرى.

وقال موقع بلومبرج، سيكون توفير المليارات من اللقاحات لوقف انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟

إنه سؤال معقد وموضوع نقاش بين علماء الأوبئة، في حين يُعتقد أن أفضل اللقاحات فعالة بنسبة 95%، إلا أنه لا يزال من الممكن انتشار المرض بعد التطعيم.

قال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن تلقيح 70% إلى 85% من سكان الولايات المتحدة سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

على المستوى العالمي، هذا مستوى شاق من التطعيم، يتم حاليًا الإبلاغ عن جرعات بمعدل 4.25 مليون جرعة في اليوم، بهذه الوتيرة سوف يستغرق الأمر سنوات لتحقيق مستوى كبير من المناعة العالمية، ومع ذلك، فإن المعدل يتزايد باطراد، وقد تتوفر قريبًا لقاحات جديدة من قبل جهات تصنيع إضافية.

الجدول الزمني للقاح..

تتتبع بلومبرج تطوير 9 من اللقاحات الواعدة في العالم، ما مجموعه 7 لقاحات متاحة الآن للاستخدام العام، بكميات محدودة، في 64 على الأقل.

ضخت الدول مليارات الدولارات في تطوير تقنيات لقاحات جديدة، واختبارها على آلاف المتطوعين، وتوسيع نطاق التصنيع، ومن ثم طرحها في السوق في وقت قياسي.

لا تكفي أي من هذه اللقطات، بمفردها، لتلقيح سكان العالم البالغ عددهم حوالي 7.8 مليار شخص، لكنهما يمثلان معًا أفضل فرصة للبشرية لإنهاء كارثة أودت بحياة أكثر من 2.1 مليون شخص وتسببت في كارثة اقتصادية عالمية.