صحة ورشاقة

الإمارات: تقديم نحو 3,5 مليون جرعة من لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 123,740 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 3,564,517 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 36.04 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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