تقديم 100 مليون جرعة لقاح حول العالم.. إسرائيل في الصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أقل من شهرين من إطلاق حملات التطعيم في ديسمبر الماضي، تم تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.

وحتى الساعة 08,00 بتوقيت جرينتش، الثلاثاء، أعطيت 101,317,005 جرعة على الأقل في 77 دولة أو منطقة على الأقل، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وتتصدر إسرائيل إلى حد بعيد سباق التحصين في العالم، حيث تلقى حتى الآن أكثر من ثلث (37%) السكان جرعة واحدة على الأقل، وحصل خُمس الإسرائيليين (21%) على الجرعة الثانية، مستكملين بذلك عملية التطعيم.

وتتطلب جميع اللقاحات المتداولة حاليًا في العالم جرعتين لتوفير التحصين الأمثل.

و تتركز 65% من الجرعات المعطاة في جميع أنحاء العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع (بحسب تعريف البنك الدولي)، والتي يقطنها 16% فقط من سكان العالم، وإضافة إلى إسرائيل، فإن هذه الدول هي تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج.



وتتقدم المملكة المتحدة هذه الدول (9,8 مليون جرعة إلى 13,7% من السكان) تليها الولايات المتحدة (32,2 مليون جرعة، 7,9%) ودولة الإمارات (3,4 مليون جرعة) وصربيا (6,2%).

في الاتحاد الأوروبي، تم إعطاء 12,7 مليون جرعة إلى 2,3% من السكان. وعلى رأس الدول الـ27، تأتي مالطا (5,4%) ثم الدنمارك (3,2%) وبولندا (3,1%)، أما في فرنسا فقد تم إعطاء 1,5 مليون جرعة لـ 2,2% من السكان.

أما بالنسبة للعملاقين الصين والهند اللتين تندرجان ضمن فئة الدخل المتوسط، فقد أعطتا على التوالي 24 و4 ملايين جرعة، لكنهما متأخرتان بالنسبة لعدد سكانهما.

ويقيم ثلث سكان العالم (35%) في بلدان لم تبدأ بعد حملة التطعيم. وهي في معظمها دول محرومة "تراقب وتنتظر"، وفق ما ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي يحارب "شعبوية اللقاح".



لم يبدأ أي بلد منخفض الدخل حتى الآن حملة تطعيم واسعة النطاق، حيث تنتظر هذه البلدان استلام أول دفعة هذا الشهر من اللقاح ضمن ألية "كوفاكس"، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات غافي.

وفي هذه الفئة، تعد غينيا، التي أعطت اللقاح لبضع عشرات من الأشخاص كجزء من مرحلة تجريبية، رائدة.

كما لم يبدأ أيضًا عدد محدود من الدول الغنية، مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا عملية التطعيم بعد.