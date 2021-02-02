الإمارات تنال الاعتماد الدولي في إدارة الأزمات والطوارئ الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات الصحية "GC-Mark Crisis Management".

وحققت بذلك درجة الفئة البلاتينية وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، حيث يؤكد هذا الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية وتتويجا لجهودها المبذولة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والمخاطر من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال.



ويعزز حصول الوزارة على الاعتماد الدولي في إدارة الأزمات من مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكمين بمراجعة نظام إدارة الأزمات في الوزارة والتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير والممارسات وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة "GC Mark" التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا مثل مجموعة "DQS "العالمية والمتخصصة في مجال اعتماد وتصديق الأنظمة والمواصفات الإدارية ومنظمة" IQ-net "العالمية والمركز الألماني للتميز.