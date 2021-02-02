برجك يحدد الطريقة المناسبة لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - هل تريدين تخسيس الوزن الزائد في منطقة البطن؟ من الضروري أن تتبعي نظاماً غذائياً صحياً وأن تمارسي التمارين. لكن يمكنك أن تكتشفي أفضل وصفات الرجيم لتستعيدي رشاقتك من خلال الابراج.

الحمل

لا تمتنعي عن تناول النشويات لتخسري الوزن. كل ما عليك القيام به هو أن تأكلي الطعام باعتدال.

وصفتك المثالية: طبق من المعكرونة مع القليل من زيت الزيتون والسمك المشوي. فهو يساعدك على خسارة كيلوغراماتك الزائدة ببطء وبطريقة فعالة. كذلك اشربي الماء وتناولي الفواكه.

الثور

إذا أردت التخلص من الكرش إنتبهي جيداً إلى ما تتناولينه خلال وجبة الفطور.

وصفتك المثالية: كوب من القهوة أو الشاي أو عصير الفواكه الطبيعي، مربى يحتوي على كمية قليلة من السكّر، فواكه... فالفطور الغنيّ بالأصناف الصحية يمنحك الطاقة ويحدّ من تناولك الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية.

وخلال وجبة الغداء ننصحك بأن تتناولي اللحم الأحمر 3 إلى 4 مرات أسبوعياً لا أكثر. لكن اعتمدي أكثر على الأسماك.

الجوزاء

هل تريدين أن تخسري وزنك الزائد وخصوصاً في منطقة بطنك؟ إذاً اعتمدي على هذه الوصفة.

وصفتك المثالية: اعتمدي على النشويات لأنها تمنع شعورك بالجوع. ويمكنك أن تضيفي إلى أصنافها صلصات غير دسمة. كذلك أضيفي دائماً إلى مائدتك الخضار الخضراء مثل البروكولي والهليون. ولا تنسي لحم الدجاج والأسماك المشوية.

السرطان

لأنك تنتمين إلى برج مائي فلا شكّ في أنك تشربين كمية كبيرة من الماء. وهذا ما يحفّز عملية المرور المعوي لديك ويساعد جسمك على التخلص من السموم.

وصفتك المفضلة: ركّزي على وجبة الفطور واحرصي على احتوائها على الحبوب، الفواكه اللبن الزبادي، الجبنة البيضاء والشاي. فهذا يمنع شعورك بالجوع خلال النهار. لا تكتفي بتناول الفواكه والأسماك المطهوة على البخار، بل كُلي أيضاً الفواكه والخضار الطازجة. ولتحدي من تخزين الدهون في منطقة بطنك اكتفي بـ100 غ من اللحم يومياً. وبالطبع تخلي عن الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الشوكولاته.

الأسد

إذا أردت أن تتخلصي من الكرش خلال وقت قصير عليك اتباع بعض العادات الصحية.

وصفتك المفضلة: أعصري يومياً 3 حبات من البرتقال واشربي العصير. أضيفي حبوب الإفطار إلى وجبتك الأولى. ولكي لا تقعي في فخ تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات، تناولي خلال وجبة الفطور حبة من التفاح مع القليل من اللبن الزبادي. وتأكدي أنه يمكنك الحصول على بطن مسطح وخسارة 2 إلى 3 كيلوغرامات زائدة خلال وقت قصير إذا حذفت من برنامجك اليومي الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون. كذلك فضلي الخضار الخضراء والأسماك.

العذراء

ليست خسارة الكرش مهمة صعبة بالنسبة إليك. يمكنك تحقيق هدفك بسهولة إذا التزمت بتطبيق بعض الشروط المهمة.

وصفتك المفضلة: حاولي أن تعتمدي على المنتجات الطبيعية قدر الإمكان. وتناولي وجبة خفيفة جداً في فترة المساء. واحرصي على أن تأكلي خلال الفطور والغداء أطعمة تمدّ جسمك بالطاقة.

الميزان

لتخسري الوزن في منطقة الكرش احرصي على أن تشربي كمية كافية من الماء أولاً.

وصفتك المفضلة: إشربي كوبين كبيرين من الماء قبل موعد كل وجبة. فهذا يساعد جسمك على حرق الدهون. ولا تتناولي كمية كبيرة من السكّر والحلويات. واحرصي على تناول هذا الطبق بين الحين والآخر: سمك وخضار مطهوة على البخار مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العقرب

لا تهملي الفيتامينات إذا أردت الحصول على بطن مسطح.

وصفتك المفضلة: احرصي على أن تتناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن. ركّزي على الخضار والفواكه وعصيرها الطبيعي. كذلك تناولي باعتدال البروتينات والنشويات واللحوم.

القوس

يمكنك أن تحرمي نفسك من تناول اللحوم الحمراء في حال أردت حرق دهون منطقة بطنك بسهولة.

وصفتك المفضلة: احرصي على تناول الأسماك 4 مرات أسبوعياً. وركّزي مثلاً على السلمون. فهو غنيّ بالدهون الجيدة التي تزوّدك بالطاقة. واختاري الخضار التي تحبينها لتضيفيها إلى أطباقك.

الجدي

لكي تخسري وزنك في منطقة بطنك، ركّزي على منتجات الحليب.

وصفتك المفضلة: تناولي اللبن الزبادي والجبنة البيضاء منزوعة الدسم. واكتفي بتناول قطعة صغيرة من الخبز خلال كل وجبة. لكن من الضروري أن تلتزمي باتباع برنامج غذائي محدداً.

الدلو

اعتمدي على خيالك إذا أردت أن تخسري كيلوغراماتك الزائدة ودهون بطنك.

وصفتك المفضلة: لأنك ستشعرين بالملل من اتباع نظام غذائي محدد، احرصي على ابتكار وصفات صحية جديدة ومفيدة. إذاً لا تكتفي بتناول الخضار الطازجة واللحوم المشوية، بل استخدميها في كل مرة لصنع أطباق غنية ومختلفة. فهذا يشجعك على اتباع حميتك حتى تحققي هدفك.

الحوت

هل تريدين التخلص من الكرش بسرعة؟ إذاً لا داعي لتذكيرك بضرورة شرب كمية كبيرة من الماء.

وصفتك المفضلة: ركّزي على شرب كمية كبيرة من الماء يومياً. فهذا يساعد جسمك على إذابة الدهون. وتناولي طعام فطورك وغدائك وعشائك ببطء. فهذا يعزّز عملية المرور المعوي لديك.



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