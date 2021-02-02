ليبيا.. قفزة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 1032 إصابة و13 وفاة، وشفاء 1007 حالات، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 497 إصابة و831 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 120 ألفًا و434 شخصًا، بينهم 17 ألفًا و945 حالة نشطة، ووفاة 1896 شخصًا.