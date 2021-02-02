دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت دبي، الثلاثاء، الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع "تويتر": "هيئة الصحة بدبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية، والشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية".

وأعربت "صحة دبي" عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند لتوفير لقاح "أسترازينيكا".

وبذلك ينضم إلى لقاحات "فايزر- بيونتك"، و"سينوفارم" التي تقدمها ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزا للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" في هيئة الصحة بدبي، إن لقاح "استرازينيكا"، سيكون متاحاً في مركز "وان سنترال"، للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي "سارية" من عمر 18 إلى 60 سنة.

ولفتت إلى أن اللقاح سيكون متاحا أيضاً في مركز التطعيم الميداني للمنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، موضحة أن تنظيم مواعيد تطعيم هاتين الفئتين، سيكون بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التي يعملون بها.

وحثت "هيئة الصحة" جميع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط في حملة التطعيم الشاملة التي تستهدف تطعيم 100 بالمئة من سكان دبي بنهاية العام الحالي، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من قبل كافة فئات المجتمع والتي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله.

ومن إيجابيات لقاح أسترازينيكا تكلفته المنخفضة، حيث يبلغ ثمن الجرعة الواحدة 2,50 يورو تقريباً، مع اختلافات حسب تكاليف الإنتاج. وتعهدت أسترازينيكا بعدم تحقيق أرباح من اللقاح.

ويسهل كذلك تخزين هذا اللقاح، إذ يمكن حفظه بدرجة حرارة الثلاجة، أي بين درجتين إلى ثماني مئوية، خلافاً للقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك، اللذين يجب تخزينهما على المدى الطويل بدرجة حرارة متدنية جداً (ناقص عشرين تحت الصفر للقاح موديرنا، وناقص 70 للقاح فايزر).