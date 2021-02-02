نقص فيتامين D.. أعراض "غير متوقعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الصيدلانية الأمريكية سوزي كوهين على موقعها الشخصي قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

وتمثلت هذه الأعراض في حب الشباب وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والميل للبكاء، والقولون العصبي، وانتفاخ البطن، والتهاب القرنية والملتحمة الجاف، وآلام في الجسم، وضعف العضلات، وضعف الوظائف الادراكية، والاعتلال العصبي، والتنكس البقعي، وتفاقم أمراض المناعة الذاتية، والشخير، والحساسية، والحزاز الأحمر المسطح.



ودعت الصيدلانية المرضى عند مراجعتهم للطبيب بكشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وقالت: "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض بصورة مفصلة، لكي يحددوا ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها. لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، وليس في كشف الأعراض بالتفصيل أي حرج. لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وأضافت كوهين إلى قائمة الأعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم، والطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس ونوبات الحزن.