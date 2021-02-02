شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل مخاطر العدوى بفيروس كورونا داخل سيارتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن جامعة ماساتشوستس الامريكية، عن كيفية تقيل مخاطر العدوى من فيروس كورونا داخل السيارة، من خلال دراسة اعتمدت على فحص تدفق السوائل والغازات داخل السيارات وآثارها على انتشار الفيروس التاجى.

وأشارت الدراسة الامريكية التي نشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أنه لابد أن يتوافر داخل سيارتك تهوية جيدة، من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من الهواء الخارجي، الذى يختلط مع الهواء المنتشر داخل السيارة.

وحددت الدراسة طريقتين لتجنب الهواء الملوث بالفيروس داخل سيارتك الأولى منها تستهدف تشغيل نظام التدفئة الذي يأخذ الهواء النقي من الخارج، ويقوم بطرد الهواء الملوث مرة أخرى، والثانية تعتمد على فتح النوافذ خاصة إذا كنت تقود سيارتك على سرعة 20 ميلاً في الساعة أو أسرع، والذى يسهم في طرد الهواء الملوث أيضا.

وقال الباحثون إنه لا يجب فتح جميع النوافذ داخل السيارة بل يكتفى فقط بفتح نافذتين واحدة بالامام والثانية بالخلف، والتي تساعد على تدفق الهواء، حيث تبين أن الهواء يدخل من النافذة الخلفية، ويستدير خلف الراكب الخلفي ويخرج من النافذة الأمامية، وبذلك يمكن التخلص من العديد من جزيئات الهباء الجوي .

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام العديد من الحواجز بين الراكب والسائق يسهم في تقييد انتشار العدوى.