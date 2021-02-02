مستشار بايدن يكشف السبيل الوحيد لمنع تحور كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأوبئة، كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاؤله بتراجع وفيات وإصابات فيروس كورونا.

وأكد فاوتشي أهمية الإقبال بأسرع ما يمكن على أخذ اللقاح المضاد لكورونا، لأنه السبيل الوحيد لمنع تطوّر الفيروس وإيقاف عملية التكاثر والتحوّر على نطاق واسع.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 441,331 وفاة من أصل 26,187,424 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وقال فاوتشي خلال لقاء تلفزيوني: "عليكم بأخذ اللقاح ضد كورونا بمجرد توفره وبأسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، والسبب في ذلك هو ما نعرفه في علم الفيروسات بأن كورونا لا يمكن أن يتحور إذا لم يتكاثر.. فإذا أوقفنا تكاثر الفيروس عن طريق التطعيم على نطاق واسع ولم نعطه مجالا للتكاثر، فلن تحصل بدورها التحورات".

وأضاف خبير الأوبئة الأمريكي: "لذلك عندما ننظر إلى حملات التطعيم في الولايات المتحدة وكذلك في العالم وعندما نتحدث عن إيصال هذه اللقاحات إلى الناس بأسرع ما يمكن، لا يكون الأمر مقتصرا على حماية الأفراد من الإصابة بالفيروس ومنع العدوى، ولكنه يهدف إلى منع ظهور التحورات في البلاد وفي العالم بشكل عام".

وتابع: "الولايات المتحدة جزء من المجتمع الدولي، وبالتالي فإن انضمامنا مؤخرا لكوفاكس وهي عبارة عن مبادرة عالمية لتلقيح الناس ضد كورونا هو الطريقة الوحيدة التي سنوقف بها الطفرات نهائيا في جميع أنحاء العالم".