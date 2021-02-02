شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى الحمى الخفيفة وما أسباب الإصابة بها وطرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الحمى، عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية في بعض الحالات، في معظم الأوقات، لا تدعو الحمى المنخفضة الدرجة للقلق يمكن أن تسبب العديد من الأمراض اليومية حمى منخفضة الدرجة، بما في ذلك التهاب الأذن أو مشاكل المعدة في حالات نادرة ، يمكن أيضًا أن تصاب بحمى منخفضة الدرجة مصحوبة بعدوى أكثر خطورة.

ويقدم التقرير التالى إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية علاج الحمى منخفضة الدرجة ومتى تحتاج إلى زيارة الطبيب وفقا لموقع insider.

س: ما هي الحمى الخفيفة؟

ج: الحمى منخفضة الدرجة هي درجة حرارة الجسم التي تتراوح ما بين درجة حرارة الجسم العادية و 38 درجة مئوية كما يقول تروي مادسن ، أستاذ طب الطوارئ في جامعة يوتا الأمريكية.

س: ما هي درجة حرارة الجسم الطبيعية ومتى تكون علامه على الحمى؟

ج: يمكن أن تتغير درجة حرارة جسمك بناءً على عوامل مثل عمرك أو الوقت من اليوم ، ولكن بالنسبة لمعظم الناس ، تكون درجة الحرارة الطبيعية في أي مكان بين 36.11 و 37.22 درجة مئوية.

ولكن عندما تمرض، فإن جسمك يسخن ويصاب بالحمى مما يجعل من الصعب على أي خلايا مرضية البقاء على قيد الحياة في جسمك يمكن أن تكون الحمى منخفضة الدرجة علامة على وجود عدوى تبدأ في جسمك.

س: ما الذي يسبب الحمى منخفضة الدرجة؟

ج: نفس الالتهابات التي تسبب حمى نموذجية قد تسبب حمى منخفضة الدرجة ، خاصة إذا كانت في المراحل الأولى من العدوى تتضمن بعض أنواع العدوى التي يمكن أن تسبب حمى منخفضة الدرجة ما يلي:

فيروس نزلات البرد، التهاب المسالك البولية، الأنفلونزا، التهاب رئوي، عدوى الجيوب الأنفية، فيروس في المعدة، تسمم غذائي.

إذا كنت مصابًا بعدوى شديدة مثل التهاب السحايا ، فلن تبقى الحمى بشكل عام عند مستوى منخفض الدرجة لفترة طويلة في معظم الحالات ، ستتطور العدوى الخطيرة من حمى منخفضة الدرجة إلى درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أكثر في غضون يوم واحد.

س: ما الأسباب الأخرى بخلاف العدوى تؤدى للإصابه بالحمى؟

العدوى ليست السبب الوحيد للحمى منخفضة الدرجة هناك عدة أسباب أخرى للإصابة بحمى منخفضة الدرجة ، مثل ممارسة الرياضة بقوة، ارتداء ملابس ثقيلة، الاصابه باضطراب في المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، الحصول على لقاح الأنفلونزا، الشعور بالتوتر.

ولكن إذا كانت الحمى منخفضة الدرجة مصحوبة بأعراض مثل التعب الشديد أو الارتباك ، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.

س: كيف يتم علاج الحمى الخفيفة؟

ج: الحمى المنخفضة في حد ذاتها ليست بالضرورة سببًا للقلق ، لأن ارتفاع درجة الحرارة قليلاً لن يؤذي جسمك، لكن يمكن أن تأتي الحمى منخفضة الدرجة مع بعض الأعراض غير المريحة التي قد ترغب في علاجها، وقد تكون مصابًا بالمراحل المبكرة من الزكام أو الأنفلونزا ولديك حمى منخفضة الدرجة مصحوبة بآلام في الجسم والتهاب في الحلق.

س: كيفية كسر الحمى بشكل طبيعي وما الأدوية التي يمكن أن تساعد؟

ج: يمكن أن يساعد تناول جرعة من الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين في علاج هذه الأعراض وخفض درجة حرارتك أيضًا ومع ذلك ، ليس من الضروري تناول أي أدوية إلا إذا ارتفعت درجة الحرارة، إذا كانت الحمى المنخفضة الدرجة ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة ، وقد يساعد ارتداء ملابس فضفاضة أو الراحة في مكان بارد أو الاستحمام بماء بارد في خفض درجة حرارة جسمك إلى درجة الحرارة الطبيعية، من المهم شرب الكثير من السوائل.