موديرنا تقترح "حلا جديدا" لتخفيف أزمة تصنيع لقاحها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة موديرنا إنها تقترح ملء قوارير بجرعات إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك لتخفيف أزمة التصنيع مع اقتراب الشركة من إنتاج ما يقرب من مليون جرعة يوميا.

وذكرت موديرنا في بيان: "تقترح الشركة تعبئة قوارير بجرعات إضافية من اللقاح تصل إلى 15 جرعة مقابل الجرعات العشر الحالية".

وقالت الشركة: "ستحتاج موديرنا إلى إجراء مزيد من المناقشات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لضمان موافقة الوكالة على هذا النهج قبل التنفيذ".

وأكد رئيس شركة موديرنا، ستيفن هوج، أن الجرعات الإضافية ستساعد في معالجة القيود المفروضة على سعة القوارير.

وبدأ توزيع لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا، في ديسمبر، بعد الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يجعله ثاني لقاح يحصل على الموافقة في الولايات المتحدة لمكافحة وباء كوفيد-19، بعد لقاح شركة فايزر.

وقامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بإعطاء 32222402 جرعة من لقاحات كوفيد-19 ووزعت 49936450 جرعة.