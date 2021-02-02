شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على الشعور بالخمول أثناء العمل من المنزل فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بالكسل والخمول نتيجة الظروف الخاصة بالحجر الصحى، التى اجبرت الملايين حول العالم بالعمل داخل المنزل والبقاء به لفترة طويلة، لمنع انتشار فيروس كورونا، والتى تؤثر على انخفاض الإنتاجية التي بدأت مع الوباء، لذا نقدم اليك روتينًا في فترة صباحية يمكنك اتباعه خلال الأسبوع حتى تصبح أكثر نشاطًا وتشعر بتحسن فى االانتاج بالعمل، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

1. الاستيقاظ مبكرا

الاستيقاظ مبكرا يمنحك الوقت لتنشيط نفسك على مدار اليوم، كما أنه يساعد على تحسين دورة نومك.





2. مارس اليوجا فى أول ساعات يومك:

اليقظة مهمة للغاية، لذا تساعدك تمارين اليوجا على زيادة قدراتك وزيادة التأمل فى الساعات الأولى من الصباح مما يسهم فى تدريب عقلك وتنشيطه للقيام بمهام يومك بسهولة.

3. ممارسة التمارين الرياضية

التمرين جزء مهم جدًا من نمط الحياة والروتين الصحي.

4. احرص على تناول وجبة الإفطار:

من المعروف أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، يمكن أن يمنحك دمج وجبة فطور صحية في يومك دفعة قوية للعمل بشكل جيد وفعال.

5. تناول فنجان قهوة صباحا

بعد ساعة من إفطارك يمكنك شرب فنجان قهوة، لكن لابد من التأكد أنك لاتسهتلك الكثير من السكر الذى يؤثر على نشاطك على مدار اليوم.

6. رتب مهام يومك:

اصنع لنفسك قائمة مهام بعمل اليوم، تستهدف تنظيم التزامات عملك بطريقة أفضل، والتى تمنحك إحساسًا بالإنجاز.