شكرا لقرائتكم خبر عن هل النساء أكثر عرضة للسكتة الدماغية وما أعراضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هي أحد أهم أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم لكن هل تعلم أنها تؤثر على النساء بشكل كبير، حيث تشكل النساء 60٪ من مجموع وفيات السكتة الدماغية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، لذلك يجب أن تفهم كل امرأة عوامل الخطر التي تجعلها عرضة للإصابة والعلامات المبكرة للسكتة الدماغية لدى النساء، وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض السكتة الدماغية عند النساء

تتشابه أعراض السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا في كلا الجنسين، وتشمل:

-تدلى الوجه.

-ضعف الذراع.

-صعوبة الكلام.

-مشاكل في الرؤية.

-مشاكل التوازن أو التنسيق.

-صداع شديد بلا سبب.

لكن بعض النساء يعانين من علامات مبكرة أخرى أكثر دقة من السكتة الدماغية التي قد يكون من السهل التخلص منها وهذا يشمل التعب والارتباك والضعف العام والغثيان أو القيء.

إذا كانت سكتة دماغية، فإن تلقي العلاج فورًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

عوامل خطر السكتة الدماغية

تشترك النساء والرجال في عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الرئيسية: التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

لكن هناك عوامل خطر أخرى تنفرد بها النساء ، كما تقول طبيبة الأعصاب دولورا ويسكو وتشمل هذه بعض الهرمونات والولادة والحمل وحبوب منع الحمل والصداع النصفي مع الهالة هذا هو السبب في أن النساء لديهن مجموعة خاصة بهن من إرشادات الوقاية من السكتة الدماغية مع استراتيجيات للمساعدة في تقليل مخاطرها.

وقالت: "من الضروري أن يكون لديك إرشادات خاصة بالنساء". "إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الكوليسترول، أو إذا كنت تتناول حبوب منع الحمل والتدخين، فهذه عوامل خطر رئيسية يجب الانتباه إليها إذا كنت أنثى".

توصيات للوقاية من السكتة الدماغية عند النساء

تقدم الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية توصيات علمية، بما في ذلك:

-يجب أخذ النساء اللواتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل في الاعتبار لتناول جرعة منخفضة من الأسبرين أو مكمل الكالسيوم لتقليل مخاطر الإصابة بمقدمات الارتعاج، وهو اضطراب خطير في ارتفاع ضغط الدم.

-يجب التعرف على تسمم الحمل كعامل خطر بعد فترة طويلة من الحمل، لأن النساء المصابات بمقدمات الارتعاج يتعرضن لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية مرتين وأربعة أضعاف لخطر ارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة.

-يجب معالجة عوامل الخطر الأخرى مثل التدخين وارتفاع الكولسترول والسمنة لدى النساء في وقت مبكر.

-يمكن اعتبار النساء الحوامل المصابات بارتفاع متوسط ​​في ضغط الدم (150 إلى 159/100 إلى 109 ملم زئبقي) لأدوية ضغط الدم يجب معالجة الأمهات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم الشديد (160/110 ملم زئبق أو أعلى).

-يجب فحص النساء لارتفاع ضغط الدم قبل تناول حبوب منع الحمل ، لأن هذا المزيج يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يجب على النساء المصابات بالصداع النصفي المصحوب بالأورة الإقلاع عن التدخين لتجنب مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يجب فحص النساء الأكبر من 75 عامًا لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني ، لأنه مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ثبت أن الالتزام بسلوكيات نمط الحياة الصحية - مثل الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي، وتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين - يقلل من حدوث السكتة الدماغية لدى النساء ويحسن نتائج السكتة الدماغية لدى كل من الرجال والنساء.