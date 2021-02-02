مسؤول صيني يدعو أمريكا إلى إعادة العلاقات لـ"مسار بناء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة لإعادة علاقتها مع بكين إلى "مسار بناء".

وكان يانغ يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، صباح اليوم الثلاثاء.

ويعتبر يانغ هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحث مسؤولون وخبراء الصين والولايات المتحدة لإعادة تشكيل علاقاتهما المتضررة، داعين الإدارة الجديدة لتوظيف سياسات جديدة تجدد العلاقات.

وأكدوا أن تنصيب إدارة أمريكية جديدة يجب أن يكون "فرصة لإعادة تعيين علاقات جديدة بين البلدين بعد الفترة السلبية".

وأوضحوا أن توترات البلدين تؤثر على العالم بأكملها وليس البلدين فقط، معربًا عن أمله في أن تتبنى الإدارة الجديدة سياسة التعاون المربحة للجميع مع الصين بدلًا من عقلية "الحرب الباردة".