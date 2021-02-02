شكرا لقرائتكم خاص "الفتاة الذهبية".. قصيرة القامة من طفلة انطوائية لبطلة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاعت الرياضة أن تغير مسار حياة فتاة من قصار القامة من انطوائية إلى بطلة جمهورية وإفريقيا وعالمية في رفع الأثقال ولعبة كرة الريشة، لتصبح نموذجا مشرفا لكل قصار القامة ممن تُدربهم على اجتياز الصعوبات التي يواجهها قصار القامة على الصعيد الرياضي وفي الحياة اليومية.

أشارت حنان فؤاد 53 عاماً لـ"العربية.نت" أنها عانت من طفولة انطوائية بعيدة عن المجتمعات والاندماج في المجتمع بسبب ما يعانيه قصار القامة من تنمر ونظرة تجعلهم يشعرون بأنهم مختلفون عن باقي المجتمع.

الفناة الذهبية

وتابعت: "كانت طفولتي هادئة فكنت انطوائية إلى حد كبير، ولكن الرياضة تعتبر نقطة تحول في حياتي، وبدأت في ممارسة الرياضة بمحض الصدفة، من خلال عملي في إحدى شركات الاتصالات المصرية، حيث كنت أتعامل مع الكثير من الجمهور بطبيعة عملي، وفي إحدى المرات عرضت علي إحدى العميلات بأن أمارس الرياضة وبالفعل ساعدتني في التواصل مع أقرب ناد رياضي لي، وبدأت مشواري الرياضي من هنا".

وأضافت: "وقمت بتجربة العديد من الألعاب الرياضية ومنها رياضة الجري، ورمي الجلى ورمي القرص والرمح، ولكن بعد دخولي صالات الحديد بدأت في التدرب على رفع الأثقال، واستمريت في ممارسة هذه اللعبة، وكانت صدمة لمدربي الذي لم يصدق قدرتي في ممارسة هذه اللعبة، التي بدأت فيها برفع 50 كيلوغراما".

الفناة الذهبية

وقالت حنان: "استطعت خلال هذه اللعبة أن أحصل على بطولات عديدة منها بطولة الجمهورية في رفع الأثقال، وألعاب القوى، بطولات إفريقية، ولقبت بـ"الفتاة الذهبية" لحصولي على العديد من الميداليات الذهبية، وحاولت أن أستغل نجاحي في هذه اللعبة بأن أحفز كل الراغبين من قصار القامة على ممارسة الرياضة والنجاح في شتى المجالات، وبدأت بسكان المنطقة بمساعدة كل من يرغب في ممارسة الرياضة من خلال تدريبهم أو توجيههم ومساعدتهم على التوجه للرياضة المناسبة".

وأضافت: "كما قمت بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع كل قصار القامة في مصر، وأحاول من خلال هذه التجمعات أن أحفزهم وأساعدهم في حل المشكلات التي يتعرضون لها من خلال المواقف المختلفة في المجتمع".

الفناة الذهبية

واتجهت حنان إلى رياضة كرة الريشة الطائرة وحصلت على 3 ميداليات على مستوى قارة إفريقيا منها ميدالية فضية وأخرى برونزية.

وأشارت في نهاية حديثها إلى أنها لن تتوقف عن ممارسة الرياضة طيلة عمرها، كما أنها ستستمر في تدريب كل من يريد أن يستمر في مجال رفع الأثقال.