شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية لكبار السن للتغلب على متاعب فصل الشتاء.. المشى واليوجا والرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الشتاء يواجه كبار السن العديد من الأمراض والتحديات الصحية نظرا لطبيعة الطقس البارد، خاصة للذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، لذا نستعرض أهم الخطوات التى تمكن كبار السن للتخلص من أمراض الشتاء من خلال بعض العادات الصحية السليمة والتى تساعد فى الحفاظ على نشاطهم وقوتهم وتوازنهم ومرونتهم، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

ممارسات رياضية صحية مناسبة لكبار السن فى فصل الشتاء: 1- المشى

من أهم التمارين المناسبة لكبار السن، فهو واحد من أكثر الأنشطة الصحية وفقًا لدراسات وأراء ممارسين طبيين مختلفين، فهو يساعد كبار السن على تعزيز جهاز المناعة لديهم ومفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين المزاج ويضمن النوم السليم وصحة العظام والعضلات والمفاصل خاصة فى حالة البرد القارس.

2- اليوجا

مفيدة أيضًا لكبار السن خلال فصل الشتاء حيث تساعد فى تقليل مستويات التوتر مع زيادة الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وتعزيز الدورة الدموية والحفاظ على توازن الجسم، كما تعالج اليوجا مشاكل الربو وتجنب التهاب المفاصل.

3- تمارين المعدات

مثل الدراجات الثابتة فهى رائعة أيضًا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتضيف تمارين المعدات المزيد من القوة للجسم والمساعدة بحرق الدهون كما أنها مفيدة لعضلات الذراعين والصدر والظهر.

4- الرقص الخفيف

أحد أكثر التمارين فائدة للحفاظ على صحة الجسم والدماغ فهو يمنح الشعور بالإنجاز وزيادة مستوى الطاقة وتنشيط أجزاء مختلفة من الجسم بما فى ذلك شد العضلات وزيادة مرونتها.

5- النظام الغذائى المتوازن

يجب على كبار السن اتباع نظام غذائى غنى بالفيتامينات المتوافرة بشكل أساسى فى الخضروات والفاكهة الحمضية مما يجعل البشرة أكثر مرونة وأقل جفافًا، حيث من المهم جدًا لكبار السن الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كمية مناسبة من الماء والليمون وماء جوز الهند وشوربة الخضار، حيث يساعد النظام الغذائى السليم على تجنب التورم ويضمن مرونة العضلات ويمنع احتباس الماء والتحكم فى ضغط الدم.