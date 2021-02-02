شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لإعادة طفلك إلى روتين نوم صحي قبل العودة للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت إجراءات النوم بشكل كبير بسبب تفشي وباء فيروس كورونا من المحتمل الآن أن يعود الأطفال إلى المدارس قريبًا، ويحتاجون إلى إصلاح نظام نومهم، وإليك كيف يمكن للآباء مساعدة الأطفال في إصلاح دورة نومهم مسبقًا حتى لا يشعرون بالتعب والحرمان من النوم عندما يعودون إلى روتين حياتهم، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS كان لوباء الفيروس التاجي تأثير على الصحة البدنية والعقلية في جميع أنحاء العالم، تعطلت الحياة الطبيعية للجميع ، وبينما لا يزال الكبار يجدون طرقًا للتعامل معها، كان الأطفال هم من تعرضوا للوحدة والملل والخروج من المدرسة الروتينية لأنهم كانوا محصورين في منازلهم بينما كان للبالغين تفاعلات افتراضية مع أصدقائهم فضلا عن تغيرات طرأت على أجسامهم مع انخفاض الشهية ، وخطر السمنة لدى الأطفال ، وتغير مواعيد النوم.

مع عودة العالم إلى طبيعته مع بدء التطعيمات في أجزاء مختلفة من العالم ، يستعد الأطفال الآن للعودة إلى المدرسة مع مرور أيام أو أسابيع فقط على استئناف الدراسة يشعر الآباء الآن بالقلق من أن جدول نومهم المتقطع قد يتعارض مع روتين مدرستهم إذا كنت قلقًا بشأن الأمر نفسه ، فإليك بعض النصائح لإعادة طفلك إلى روتين نوم صحي.

نصائح لإعادة طفلك إلى روتين نوم صحي1.ابدأ في الاستيقاظ مبكرًا معهم:

من أفضل الطرق لضمان استيقاظ طفلك في الوقت المناسب هو الاستيقاظ معهم إذا أمكن.

2.تجنب القيلولة الطويلة:

في حين أن القيلولة بين الأطفال أمر شائع ، يجب تجنب القيلولة الطويلة جدًا، لأنها ستؤدي إلى تأخر وقت النوم لا بأس من أخذ قيلولة من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة خلال النهار.

يضمن النشاط البدني والتمارين الرياضية أن تنام بشكل أفضل، وينطبق الشيء نفسه على أطفالك، لذا تأكد من حصول الأبناء على وقت اللعب أو ممارسة الرياضة بشكل ما.

4.تحقق من أوقات وجباتهم:

بصرف النظر عن جدول النوم ، أفسد الوباء أيضًا مواعيد وجباتنا. أصبح تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل أمرًا شائعًا. تأكد من أن طفلك يأكل بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

5.اتبع روتين أطفالك:

الأطفال هم الأكثر صحة وسعادة عندما يكون لديهم روتين ثابت كما أنه يساعد الآباء على إدارة أعمالهم وأعمالهم المنزلية ، مع ضمان عدم تجاهل احتياجات أطفالهم. إذا كان من المحتمل أن يعود طفلك إلى المدرسة قريبًا ، فأعده إلى الروتين الذي اعتاد اتباعه قدم لهم الطعام في وقت العطلة.