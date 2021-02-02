شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من قشرة الرأس فى 5 خطوات.. تجنب غسيل الشعر وفرك رأسك بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الجسم من الجفاف ونقص الرطوبة فى فصل الشتاء بسبب ظروف الجو، وتعتبر مشاكل جفاف الجلد والقشرة أكثر شيوعًا وتصبح مزعجة إذا لم يتم الاعتناء بها جيدًا، حيث تسبب القشرة حكة مؤلمة فى فروة الرأس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".





وتعتبر الرياح الجافة فى فصل الشتاء هى السبب الرئيسى وراء تكون قشرة الرأس، ولكن هناك بعض العادات التى نقوم بها تؤدى أيضًا إلى تفاقم مشكلة جفاف فروة الرأس، نرصد منها 5 عادات وهى:

1- فرك فروة الرأس بقوة

مفتاح التخلص من القشرة هو عدم فرك فروة الرأس بقوة بغض النظر عن مدى الرغبة فى القيام بذلك لأن جلد فروة الرأس هش للغاية ويمكن أن ينزف أو يصاب، فإذا كان لا بد من تدليك فروة رأسك بالزيوت لعلاج القشرة استخدم أطراف أصابعك وليس أظافرك مع القيام بذلك برفق وبطء.

2- غسل الشعر بشكل متكرر

قد يؤدى غسل الشعر بشكل متكرر إلى جفاف فروة الرأس وظهور القشرة، لأن غسيل الشعر المتكرر يؤثر على طول الشعر وعلى فروة الرأس أيضًا والتى تفقد الزيوت الطبيعية والرطوبة بها ما يزيد من مشكلة الجفاف.

3- عدم استخدام الشامبو المناسب

أثناء استخدام الشامبو المضاد للقشرة إذا كنت تعانى من هذه الحالة فمن المهم معرفة الآثار طويلة المدى لما تضعه على شعرك، لذلك يُنصح باستخدام المنتجات التى يوصى بها طبيب الأمراض الجلدية.

4- استخدام منتجات تصفيف الشعر بشكل مفرط

يمكن أن تزيد استخدام منتجات التصفيف مشكلة قشرة الرأس وجفافها بسبب التركيبات الكيميائية التى تحتوى عليها.

5- اتباع نظام غذائى غير صحى

يمكن أن تتفاقم قشرة الرأس أيضًا بسبب نوعية الطعام والمشروبات التى تتبعها بنظامك الغذائى، حيث أن عدم شرب كمية كافية من الماء وتناول طعام غير صحى يمكن أن يؤدى فى النهاية لتفاقم مشكلة جفاف بشرتك وفروة الرأس ما يترتب عليه ظهور البثور وقشرة الرأس.