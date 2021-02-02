شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيتامينات ومكملات غذائية تساعد فى إدارة القلق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق قد يصبح مشكلة صحية عقلية خطيرة إذا لم يتم التحكم به، فكل شخص لديه طريقة مختلفة فى الاستجابة للتوتر، ويمكن أن يكون القلق فى بعض الحالات رد فعل انعكاسى عند مواجهة الإجهاد، لذلك فإن القلق الشديد يمكن أن يجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح ويكون له تأثير خطير على الصحة، وتشمل أعراض القلق الشعور بالخفقان والرعشة والضغط الشديد والدوخة، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

الشخص الذى يعانى من قلق شديد يجب عليه اللجوء للطبيب أو أخذ نفس عميق أو الاستماع للموسيقى أو الذهاب فى نزهة وغيرها من الأشياء التى تساعد على تشتيت الانتباه، وقد يكون أسباب القلق التى تعانى منه نقص فيتامينات معينة بالجسم والتى تساعد فى إدارة هذا القلق والتحكم به.

4 فيتامينات ومكملات غذائية تساعد فى إدارة القلق والسيطرة عليه: 1- فيتامين (د)

يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة العقلية فهو ينظم حالتك المزاجية ويعالج اضطرابات المزاج، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين (د) إلى زيادة الشعور بالقلق والاكتئاب، ويمكنك الحصول على فيتامين (د) من تناول الحليب والتعرض لأشعة الشمس.

2- فيتامين (ب 12)

يقلل مكمل فيتامين (ب 12) من مستوى التوتر فى جسمك وهو يتواجد فى الغالب بالمنتجات الحيوانية، حيث مسئول عن انتاج هرمون السعادة ويعزز مزاجك كما أنه مفيد جدًا للجهاز العصبى.

3- الماغنيسيوم

أحد أهم المعادن المطلوبة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، فهو مسئول عن التفاعلات الكيميائية فى عقلك، وهو متوافر فى الشيكولاتة الداكنة والسبانخ واللوز والكاجو.

4- فيتامين سى

بصرف النظر عن تعزيز المناعة، يساعد فيتامين سى فى تخفيف أعراض القلق، ويجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية ويحافظ على لياقتك العقلية.