شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رقائق الذرة جيدة لمرضى السكر؟.. غنية بالألياف وفيتامين ب1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر رقائق الذرة هى وجبة لذيذة ومفضلة لدى الكثير من الناس خاصة أنها مغذية ومفيدة للصحة، كما أن تناولها يساعد بتفادى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".

لا تعتبر رقائق الذرة مفيدة فقط للوقاية من مرض السكر إلا أنها تساعد أيضًا بالتحكم فى الحالة المرضية، حيث يساهم المحتوى العالى من الألياف المتواجد بالذرة بجانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة فى إحداث تأثير إيجابى على إدارة مرض السكر.

وتقترح جمعية السكرى الأمريكية زيادة استهلاك الألياف الغذائية وأطعمة الحبوب الكاملة من بينها رقائق الذرة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكر، وذلك للأسباب التالية:

1- الذرة غنية بالألياف التى تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة وتقلل من استجابة السكر فى الدم بعد تناول الطعام.

2- غنية بفيتامين ب 1، وهو عنصر غذائى أساسى يشارك فى عملية التمثيل الغذائى للجلوكوز والحفاظ على عمل الأنسجة والأعضاء مثل البنكرياس الذى يشارك فى تكوين الأنسولين.

3- تعمل رقائق الذرة أيضًا على خفض مستويات الكولسترول فى الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسكر، كما تمنع اضطرابات القولون وتفادى خطر الإصابة بسرطان القولون.

4- رقائق الذرة مفيدة أيضًا لتحقيق الرفاهية العقلية وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتحسين الأداء الإدراكى.

ما هى أفضل طريقة لتناول رقائق الذرة؟

من الأفضل تناول رقائق الذرة بالحليب قليل الدسم، ومع ذلك يقترح الخبراء تناولها بالفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والكاجو أو الفواكه الطازجة والفواكه الموسمية لجعلها لذيذة وغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى، بجانب انخفاض السعرات الحرارية والكربوهيدرات كما أنها أيضًا منخفضة البروتين، لذلك من الجيد إضافة بروتينات لرقائق الذرة حتى تمنحك الشعور بالشبع وامتلاء المعدة لفترة أطول.