شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير التعرض لصدمة فى الطفولة على فاعلية علاج التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أجريت على الفئران بجامعة إلينوى الأمريكية أن صدمات الطفولة يمكن أن تؤثر على مسار تطور التصلب المتعدد والاستجابة للعلاج في مرحلة البلوغ، ووفقا لتقرير لموقع neuroscience العلمية، وجد الباحثون أن الفئران التي عانت من الإجهاد عندما كانت صغيرة كانت أكثر عرضة للإصابة باضطراب المناعة الذاتية وأقل عرضة للاستجابة للعلاج الشائع ومع ذلك ، فإن العلاج الذي نشط مستقبل الخلايا المناعية خفف من آثار إجهاد الأطفال في الفئران.

التصلب المتعدد هو أحد أمراض المناعة الذاتية التدريجي حيث يهاجم الجسم ويزيل الغلاف الواقي حول الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض العصبية تلعب كل من العوامل الوراثية والبيئية دورًا في تطور مرض التصلب العصبي المتعدد.

وقال ماكوتو إينو، أستاذ العلوم الحيوية المقارنة في إلينوي، إن العمل السابق أظهر أن الصدمات في وقت مبكر من العمر تزيد من قابلية الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الأكثر حدة، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد كيفية حدوث ذلك في الدراسة الجديدة التي نُشرت في Nature Communications ، درس فريق البحث نموذج فأر لمرض التصلب العصبي المتعدد كانت الفئران عرضة وراثيًا للإصابة بالتهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي ، وهو النموذج الأكثر استخدامًا لدراسة مرض التصلب العصبي المتعدد.

وقال يي مينج خاو أحد المشاركين بالدراسة: "الفئران التي تعرضت لصدمة مبكرة كانت أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد وعانت من شلل حركي طويل الأمد مصحوبًا بتلف عصبي شديد في الجهاز العصبي المركزي ، والذي وجدنا أنه ناجم عن استجابة مناعية متزايدة"

الأهم من ذلك، أن الفئران التي طورت مرض التصلب المتعدد بعد الإجهاد في طفولتها لم تستجب للعلاج بإنترفيرون بيتا ، وهو أحد العلاجات الأولية التي توصف على نطاق واسع للأفراد المصابين بالتصلب المتعدد وفي الوقت نفسه ، منع الدواء بشكل فعال تطور التصلب المتعدد في الفئران دون إجهاد الطفولة .